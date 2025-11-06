Sľubný začiatok, trpký koniec. Slovan v Konferenčnej lige nestačil ani na fínske Kuopio

Na štadióne v Tampere mal slovenský majster výborný úvod, v 3. minúte skóroval Nino Marcelli.
KuPS Kuopio
Hráči fínskeho tímu KuPS Kuopio oslavujú gól do siete ŠK Slovan Bratislava v zápase Európskej konferenčnej ligy 2025/2026, v Tampere 6. novembra 2025. Foto: X.com/UEFA Conference League
Fínsko Futbal Futbal z lokality Fínsko

Futbalisti slovenského klubu ŠK Slovan Bratislava nezabodovali ani v treťom zápase ligovej časti Európskej konferenčnej ligy 2025/2026. Vo štvrtok podvečer prehrali na ihrisku fínskeho tímu KuPS Kuopio 1:3.

Na štadióne v Tampere mal slovenský majster výborný úvod. Už v 3. minúte hostia pekne zakombinovali, Marcelli si šikovne spracoval oblúčik Šporara a poslal loptu do siete – 0:1. Potom však prevzali taktovku domáci. Do prestávky hral síce hosťujúci tím pomerne sústredene a kompaktne, no napriek tomu neudržal vedenie a napokon inkasoval dovedna trikrát.

V 41. minúte sa ľavačkou oprel do lopty Antwi a delovkou z približne 20 metrov vyrovnal. Krátko po zmene strán „naklonil misky váh“ na domácu stranu Pennanen, keď hlavičkou vyťažil zo skvelého centra Armaha. Domáce víťazstvo spečatil v 81. minúte exportnou strelou z priameho kopu Oksanen.

„Vyhralo lepšie mužstvo. Mali sme výborný začiatok, ale potom sme dostali ľahký gól do šatne, aj keď bol pekný… V druhom polčase bolo Kuopio lepšie. Nestíhali sme s nimi bežecky, kazili ľahké prihrávky, celkovo sme nepodali dobrý výkon,“ povedal pri mikrofóne JOJ Šport tréner Bratislavčanov Vladimír Weiss st.

Nadviazal naňho strelec jediného gólu Slovana Nino Marcelli: „Nevydaril sa nám celý zápas. Neviem, čo sa stalo po tom góle, ktorý sme strelili. Možno sme sa až príliš stiahli. Mrzí nás to hlavne kvôli ľuďom, ktorí za nami prišli. Musíme dať hlavy hore a dostať sa znova na víťaznú vlnu.“

Bratislavčania sú po neúplnom 3. kole ligovej časti európskeho pohára číslo tri až na 33. priečke s nulovým bodovým ziskom. Tím z Tehelného poľa sa v EKL najbližšie predstaví vo štvrtok 27. novembra, keď o 18.45 h nastúpi doma proti španielskemu mužstvu Rayo Vallecano z Madridu.

Európska konferenčná liga 2025/2026 – 3. kolo ligovej časti – Tampere:
KuPS Kuopio (Fín.) – ŠK Slovan Bratislava (SR) 3:1 (1:1)
Góly: 41. Antwi, 48. Pennanen, 81. Oksanen – 3. Marcelli, ŽK: 39. Cissé – 39. Ibrahim, 62. Ignatenko, 78. Wimmer, rozhodoval: Vergetis (Gréc.)
Zostavy:
Kuopio: Kreidl – Armah (89. Lötjönen), Cissé (82. Ricardo), Hämäläinen, Antwi – Luyeye-Lutumba (71. Voutilainen), Arifi, Oksanen, Pennanen (90. Pasanen) – Ruoppi, Parzyszek
Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Bajrič, Kašia (72. Mustafič), Wimmer – Barseghjan (65. Yirajang), Ignatenko, Ibrahim (65. Gajdoš), Marcelli – Mak (73. Savvidis) – Šporar

