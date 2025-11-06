Sľubný začiatok, trpký koniec. Slovan v Konferenčnej lige nestačil ani na fínske Kuopio

Futbalisti slovenského klubu ŠK Slovan Bratislava nezabodovali ani v treťom zápase ligovej časti Európskej konferenčnej ligy 2025/2026. Vo štvrtok podvečer prehrali na ihrisku fínskeho tímu KuPS Kuopio 1:3.
Na štadióne v Tampere mal slovenský majster výborný úvod. Už v 3. minúte hostia pekne zakombinovali, Marcelli si šikovne spracoval oblúčik Šporara a poslal loptu do siete – 0:1. Potom však prevzali taktovku domáci. Do prestávky hral síce hosťujúci tím pomerne sústredene a kompaktne, no napriek tomu neudržal vedenie a napokon inkasoval dovedna trikrát.
Viem, že KuPS tomu tiež dopomohli svojou tragickou ľahkovážnosťou v obrane, ale som za ňu rád, inak by sme nevideli tento gól Nina! Perfektne si to dali s Andražom. Takéto niečo chcem vidieť od oboch čadtejšie 🙂⚽️🇸🇰 #uecl#skslovan#kupskuopio
Zdroj: TV JOJ pic.twitter.com/ETZJO3m7Pd
— Jan Jasenka ⚽️🇸🇰🇪🇺 (@JanJasenka) November 6, 2025
V 41. minúte sa ľavačkou oprel do lopty Antwi a delovkou z približne 20 metrov vyrovnal. Krátko po zmene strán „naklonil misky váh“ na domácu stranu Pennanen, keď hlavičkou vyťažil zo skvelého centra Armaha. Domáce víťazstvo spečatil v 81. minúte exportnou strelou z priameho kopu Oksanen.
„Vyhralo lepšie mužstvo. Mali sme výborný začiatok, ale potom sme dostali ľahký gól do šatne, aj keď bol pekný… V druhom polčase bolo Kuopio lepšie. Nestíhali sme s nimi bežecky, kazili ľahké prihrávky, celkovo sme nepodali dobrý výkon,“ povedal pri mikrofóne JOJ Šport tréner Bratislavčanov Vladimír Weiss st.
Nadviazal naňho strelec jediného gólu Slovana Nino Marcelli: „Nevydaril sa nám celý zápas. Neviem, čo sa stalo po tom góle, ktorý sme strelili. Možno sme sa až príliš stiahli. Mrzí nás to hlavne kvôli ľuďom, ktorí za nami prišli. Musíme dať hlavy hore a dostať sa znova na víťaznú vlnu.“
Slovan mal na tréningu vo Fínsku špeciálneho fanúšika z belasej rodiny. Zápas však neuvidí
Bratislavčania sú po neúplnom 3. kole ligovej časti európskeho pohára číslo tri až na 33. priečke s nulovým bodovým ziskom. Tím z Tehelného poľa sa v EKL najbližšie predstaví vo štvrtok 27. novembra, keď o 18.45 h nastúpi doma proti španielskemu mužstvu Rayo Vallecano z Madridu.
Európska konferenčná liga 2025/2026 – 3. kolo ligovej časti – Tampere:
KuPS Kuopio (Fín.) – ŠK Slovan Bratislava (SR) 3:1 (1:1)
Góly: 41. Antwi, 48. Pennanen, 81. Oksanen – 3. Marcelli, ŽK: 39. Cissé – 39. Ibrahim, 62. Ignatenko, 78. Wimmer, rozhodoval: Vergetis (Gréc.)
Zostavy:
Kuopio: Kreidl – Armah (89. Lötjönen), Cissé (82. Ricardo), Hämäläinen, Antwi – Luyeye-Lutumba (71. Voutilainen), Arifi, Oksanen, Pennanen (90. Pasanen) – Ruoppi, Parzyszek
Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Bajrič, Kašia (72. Mustafič), Wimmer – Barseghjan (65. Yirajang), Ignatenko, Ibrahim (65. Gajdoš), Marcelli – Mak (73. Savvidis) – Šporar