Slovan mal na tréningu vo Fínsku špeciálneho fanúšika z belasej rodiny. Zápas však neuvidí

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava budú mať vo štvrtkovom súboji Európskej konferenčnej ligy proti fínskemu tímu KuPS Kuopio v Tampere podporu aj svojich fanúšikov, ktorí za nimi vycestovali zo Slovenska.
Jeden špeciálny fanúšik síce z pracovných dôvodov zápas neuvidí, ale na predzápasovom tréningu „belasých“ sa objavil, aby tím povzbudil.
Dlhoročný hokejista a kapitán Slovana Bratislava Michal Sersen od leta pôsobí v Tampere ako tréner mládežníckych kategórií a je tam spoločne so svojím synom.
Hokejové mesto
„Ako je známe, s hokejom som skončil. A moja cesta ma nasmerovala do tohto hokejového mesta. Pôsobím ako tréner mládežníkov Tampere. Prvý mesiac nebol úplne jednoduchý, ale už sme sa so synom adaptovali a môžem povedať, že nám to tu vyhovuje. Mesto nie veľké ani malé, také akurát. A ako pozerám, majú tu aj pekný futbalový štadión,“ uviedol Michal Sersen vo videu na webe ŠK Slovan Bratislava.
Iba tréning, nie zápas
„Veľmi som sa potešil, keď som zistil, že Slovan hrá v Tampere tento zápas, ale potom prišli do toho povinnosti a musím odletieť z mesta. Som však rád, že som mohol prísť aspoň takto na tréning a podporiť Slovan,“ dodal Sersen, ktorý odohral v slovenskej extralige 543 zápasov vrátane play-off.
Štvornásobný majster Slovenska priznal, že hokejový Slovan je mu bližší ako futbalový. Veľmi sa teší z toho, že HC Slovan je líder tabuľky Tipsport ligy, ale to neznamená, žeby tomu futbalovému neprial.
Európa je prestíž
„Sledujem aj futbalistov Slovana a európska súťaž, to je vždy veľká prestíž. A keďže ja vždy verím vo víťazstvo, myslím si, že aj vo Fínsku to dobre dopadne pre nás,“ dodal Sersen.
ŠK Slovan Bratislava má pred sebou tretiu príležitosť na zisk premiérových bodov v ligovej časti Európskej konferenčnej ligy 2025/2026.
Zatiaľ bez bodu
Zverenci trénera Vladimíra Weissa zatiaľ doma podľahli francúzskemu Štrasburgu (1:2) a naprázdno vyšli aj v súboji na pôde holandského tímu AZ Alkmaar (0:1). V 36-člennej tabuľke EKL im patrí 31. priečka bez bodu a so skóre 1:3.
Duel v Tampere proti družstvu KuPS Kuopio sa začne vo štvrtok o 18.45 SEČ.