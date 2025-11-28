ŠK Slovan zdolal súpera, ktorý v tejto sezóne neprehral s FC Barcelona ani Realom Madrid - VIDEO

Na štvrtý pokus to konečne vyšlo. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v hlavnej fáze Európskej konferenčnej ligy nad hráčmi španielskeho tímu Rayo Vallecano 2:1 (0:1). Pripísali si prvé 3 body do spoločnej tabuľky 36 tímov. Poskočili v nej na 29. miesto a stále živia šancu na postup do jarného play-off.
Futbal: Slovan Bratislava porazil Rayo Vallecano, v druhom polčase výsledok otočil za tri minúty - VIDEO, FOTO
Hráči Raya Vallecano v tejto sezóne La Ligy neprehrali s FC Barcelona (1:1) ani Realom Madrid (0:0) a viedli aj v Bratislave. V 24. min Fran Pérez poslal hostí do vedenia, ešte predtým Andraž Šporar rozjasal zaplnené tribúny, ale gól neplatil pre ofsajd.
Kašia a Yirajang
Krátko po zmene strán stačili „belasým“ necelé štyri minúty na výsledkový obrat. Najprv trafil veterán z obrany Guram Kašia po prihrávke kapitána Vladimíra Weissa ml. a po ňom po hrubej chybe obrany hostí aj Alasana Yirajang. V nadstavenom čase mohli hráči španielskeho tímu vyrovnať, ale hlavička Floriana Lejeuneho skončila len na konštrukcii domácej bránky.
Až na dno
„Povedali sme si, že musíme ísť na dno svojich síl proti súperovi s obrovskou kvalitou z La Ligy. Chceli sme napraviť nevydarené veci z minulosti a odraziť sa do ďalších zápasov. Tiež sme chceli dokázať ľuďom, že vieme bojovať za klub a tri body z tohto zápasu sú poďakovanie za všetko, čím sme si prešli v posledných týždňoch,“ zhodnotil Vladimír Weiss ml. na klubovom YouTube kanáli.
„Jedným zápasom sa nedá všetko napraviť, ale niečo to napovie do budúcnosti. Dá nám to sebavedomie do ďalších zápasov. Zároveň sme si potvrdili, že futbal stále vieme hrať,“ dodal Weiss ml.
Predtým v roku 1969
Takmer neuveriteľne vyznieva štatistika, podľa ktorej Slovan predtým naposledy zdolal mužstvo z najvyššej španielskej súťaže ešte v roku 1969. A bolo to slávne víťazstvo nad FC Barcelona (3:2) vo finále niekdajšieho Pohára víťazov pohárov.
Takmer 2 roky
Rovnako je zaujímavé, že ŠK Slovan čakal na víťazstvo v hlavnej fáze niektorej z európskych klubových súťaží (bez zarátania kvalifikačných duelov) takmer dva roky. Predtým naposledy uspel 2:1 na Islande proti Klaksvíku v niekdajšej skupinovej fáze EKL ešte 30. novembra 2023 a oba góly strelil dnes už futbalový „dôchodca“ Juraj Kucka. Odvtedy slovanisti v Európskej konferenčnej lige a Lige majstrov prehrali dovedna 13 zápasov (6+7).
„Pred zápasom som hráčom povedal: ´Hrajte tak, aby ste boli na seba hrdí!´. Som rád, že sa to potvrdilo. Išli na 120 percent proti vynikajúcemu súperovi. Som vďačný za klub, hráčov aj nás všetkých. Víťazstvom venujem tým 15 až 16-ročným fanúšikom na tribúnach. Stáli pri nás. Atmosféra bola fantastická a hráči odviedli, čo vedia. Odohrali sme veľký zápas a dali sme si nádej na postup,“ zhodnotil tréner Vladimír Weiss st. na facebookovom profile Šport STVR.