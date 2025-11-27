Niektorí hráči Realu Madrid vraj nechcú Xabiho Alonsa. Zo šatne však znie: „Sme jednotní“

Napätie okolo Realu Madrid a trénera Xabiho Alonsa opäť rastie. Po sérii troch duelov bez víťazstva sa v španielskych a britských médiách objavili informácie, že časť kabíny má mať s novým koučom napäté vzťahy. Podľa viacerých zdrojov Alonso údajne stráca podporu niektorých kľúčových ofenzívnych hviezd. Zo šatne však prichádza odkaz: tím stojí za trénerom.
Niekoľko správ zo španielskych futbalových portálov naznačuje, že v tíme mohlo vzniknúť isté hodnotové rozdelenie. Podporu Xabiho Alonsa vraj jednoznačne vyjadrujú Arda Güler, Kylian Mbappé či Dean Huijsen a podľa zákulisných zdrojov aj časť mladších hráčov.
Naopak, medzi skeptickejšími majú byť Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick a Brahim Díaz, ktorí údajne nie sú spokojní s Alonsovými rozhodnutiami, taktikou či svojim postavením v tíme. Najviac sa pritom rieši vzťah trénera s Viníciusom Júniorom, ktorý bol už niekoľkokrát v sezóne len medzi náhradníkmi a jeho reakcie pri striedaniach vyvolali diskusie.
Zápas v Aténach zlepšil náladu
Realu sa však v stredu podarilo otočiť náladu v tíme aj medzi fanúšikmi. V divokom zápase Ligy majstrov zvíťazil v Aténach nad Olympiakosom Pireus 4:3. Hlavnou hviezdou bol Kylian Mbappé, ktorý strelil štyri góly, pričom hetrik nasúkal za necelých sedem minút. Vinícius Júnior pridal dve asistencie.
Ako referuje web ESPN, Xabi Alonso po stretnutí priznal, že Madridčania potrebovali víťazstvo ako soľ. „Dnes bolo dôležité zmeniť dynamiku. Zažívame náročné obdobie, ale sme jednotní. Čaká nás dlhá sezóna a budú prichádzať rôzne situácie. Toto bol krok vpred,“ povedal pre Movistar.
Tréner odmietol, že by mal s Viníciusom Júniorom zásadný konflikt, a dokonca ho po zápase pochválil: „Je škoda, že jeho gól nebol uznaný. Hovorili sme veľa o tomto type akcie, je to jeho typické riešenie.“
Musíme chrániť všetkých, vraví Mbappé
Kylian Mbappé, ktorý zažíva skvelý vstup do sezóny a vedie tabuľky strelcov v La Lige aj Lige majstrov, sa za Alonsa postavil veľmi jasne. „Vieme, že sa veľa hovorí. Je normálne, keď hráte za Real Madrid. Musíme chrániť hráčov, trénera aj personál. Sme v tom spolu,“ uviedol francúzsky útočník.
Zákulisné správy o rozdelenej kabíne sa klub snaží tlmiť, no šumy neutíchajú. Najbližšie týždne ukážu, či víťazstvo v Aténach bolo len krátkodobým uvoľnením napätia, alebo začiatkom skutočnej stabilizácie.