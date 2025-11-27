Online - Futbal: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (Európska konferenčná liga 2025/2026) - VIDEO, FOTO

Výsledok štvrtého zápasu Slovana Bratislava v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026.
- Aktualizované
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
2 min. čítania
Tigran Barseghjan, Kenan Bajrić, Slovan Bratislava
Hráči Slovana Bratislava - Kenan Bajrić, Rahim Ibrahim a Tigran Barseghyan. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.
Bratislava Futbal Futbal z lokality Bratislava

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú vo štvrtok od 18.45 proti španielskemu tímu Rayo Vallecano svoj štvrtý zápas v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. mali po troch zápasoch na konte nulu, ich dnešný súper bol v tabuľke na 6. mieste so siedmimi bodmi a skóre 7:4, keď najprv doma zdolal Škendiju (2:0), potom remizoval na pôde Häckenu (2:2) a na začiatku novembra si pred domácimi fanúšikmi poradil Lechom Poznaň (3:2). V tabuľke La Ligy je Vallecano na 13. miesto, po trinástich dueloch má na konte 16 bodov a skóre 12:14.

Futbal (výsledok): Európska konferenčná liga 2025/2026 (ligová fáza – 4. kolo)

  • hrá sa od 18.45 SELČ

Slovan Bratislava – Rayo Vallecano 0:1 (0:1) / hrá sa I. polčas

  • Bratislava (Tehelné pole / Národný futbalový štadión)

Góly:
* gól A. Šporara v 9. min. pre ofsajd zrušil VAR
24. min. – 0:1 F. Pérez

Žlté karty:
34. K. Bajrić, 45.+1 D. Ignatenko – 15. I. Palazon, 23. G. Gumbau, 40. P. Ciss

strely celkovo (na bránu): 4:9 (1:5), rohové kopy: 4:1, ofsajdy: 1:0, držanie lopty (v %): 55 – 45, rozhodcovia: Lawrence Visser – Ruben Wyns, Thibaud Nijssen (Všetci Belg.)

Zostavy:
Slovan: Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Wimmer – Pokorny, Danylo Ignatenko – Mak, Weiss ml., Marcelli – Šporar
Rayo: Batalla – Balliu (32. Rațiu), Lejeune, Vertrouwd, Espino – Palazón, Ciss, Gumbau – De Frutos, Alemão, Pérez

„Belasí“ v prvom zápase ligovej fázy na domácom trávniku podľa Štrasburgu (1:2), potom nestrelili gól na pôde AZ Alkmaar (0:1) a vonku prehrali aj s fínskym KuPS Kuopio (1:3) a ďalšími ich súpermi budú ešte FK Škendija 79 a BK Häcken. Do vyraďovacej časti postúpi 24 tímov, ďalších 12 v pohárovej Európe končí – Slovan bol po troch zápasoch na 34. priečke. V rámci EKL hrá bratislavský klub štvrtýkrát, raz postúpil priamo do osemfinále a v rovnakom počte prípadov do jarného play-off.

Slovan Bratislava v Európskej konferenčnej lige 2025/2026 – program a výsledky

2. októbra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – Racing Štrasburg (Fran.) 1:2 (0:2)

Fotogaléria k článku:

FUTBAL EKL: ŠK Slovan Bratislava - RC Štrasburg
FUTBAL EKL: ŠK Slovan Bratislava - RC Štrasburg
FUTBAL EKL: ŠK Slovan Bratislava - RC Štrasburg
10 fotografií v galérii
FUTBAL EKL: ŠK Slovan Bratislava - RC Štrasburg

23. októbra 2025 (21.00): AZ Alkmaar (Hol.) – SLOVAN BRATISLAVA 1:0 (1:0)

6. novembra 2025 (18.45): KuPS Kuopio (Fín.) – SLOVAN BRATISLAVA 3:1 (1:1)

27. novembra 2025 (18.45): SLOVAN BRATISLAVA – Rayo Vallecano (Špan.)
11. decembra 2025 (18.45): FK Škendija 79 (Maced.) – SLOVAN BRATISLAVA
18. decembra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – BK Häcken (Švéd.)

Viac k osobe: Vladimír Weiss st.
Firmy a inštitúcie: ŠK Slovan Bratislava
Okruhy tém: Európska konferenčná liga Európska konferenčná liga 2025/2026 Slovan Bratislava v Európskej konferenčnej lige 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk