Online - Futbal: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (Európska konferenčná liga 2025/2026) - VIDEO, FOTO

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú vo štvrtok od 18.45 proti španielskemu tímu Rayo Vallecano svoj štvrtý zápas v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. mali po troch zápasoch na konte nulu, ich dnešný súper bol v tabuľke na 6. mieste so siedmimi bodmi a skóre 7:4, keď najprv doma zdolal Škendiju (2:0), potom remizoval na pôde Häckenu (2:2) a na začiatku novembra si pred domácimi fanúšikmi poradil Lechom Poznaň (3:2). V tabuľke La Ligy je Vallecano na 13. miesto, po trinástich dueloch má na konte 16 bodov a skóre 12:14.
Futbal (výsledok): Európska konferenčná liga 2025/2026 (ligová fáza – 4. kolo)
- hrá sa od 18.45 SELČ
Slovan Bratislava – Rayo Vallecano 0:1 (0:1) / hrá sa I. polčas
- Bratislava (Tehelné pole / Národný futbalový štadión)
Góly:
* gól A. Šporara v 9. min. pre ofsajd zrušil VAR
24. min. – 0:1 F. Pérez
Žlté karty:
34. K. Bajrić, 45.+1 D. Ignatenko – 15. I. Palazon, 23. G. Gumbau, 40. P. Ciss
strely celkovo (na bránu): 4:9 (1:5), rohové kopy: 4:1, ofsajdy: 1:0, držanie lopty (v %): 55 – 45, rozhodcovia: Lawrence Visser – Ruben Wyns, Thibaud Nijssen (Všetci Belg.)
Zostavy:
Slovan: Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Wimmer – Pokorny, Danylo Ignatenko – Mak, Weiss ml., Marcelli – Šporar
Rayo: Batalla – Balliu (32. Rațiu), Lejeune, Vertrouwd, Espino – Palazón, Ciss, Gumbau – De Frutos, Alemão, Pérez
„Belasí“ v prvom zápase ligovej fázy na domácom trávniku podľa Štrasburgu (1:2), potom nestrelili gól na pôde AZ Alkmaar (0:1) a vonku prehrali aj s fínskym KuPS Kuopio (1:3) a ďalšími ich súpermi budú ešte FK Škendija 79 a BK Häcken. Do vyraďovacej časti postúpi 24 tímov, ďalších 12 v pohárovej Európe končí – Slovan bol po troch zápasoch na 34. priečke. V rámci EKL hrá bratislavský klub štvrtýkrát, raz postúpil priamo do osemfinále a v rovnakom počte prípadov do jarného play-off.
Slovan Bratislava v Európskej konferenčnej lige 2025/2026 – program a výsledky
2. októbra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – Racing Štrasburg (Fran.) 1:2 (0:2)
Futbal: Slovan v úvodnom zápase Európskej konferenčnej ligy nestačil na Štrasburg - VIDEO, FOTO
23. októbra 2025 (21.00): AZ Alkmaar (Hol.) – SLOVAN BRATISLAVA 1:0 (1:0)
Futbal: Slovan Bratislava nestačil na Alkmaar, o výsledku rozhodol gól zo 44. minúty a Takáč chytil aj penaltu - VIDEO, FOTO
6. novembra 2025 (18.45): KuPS Kuopio (Fín.) – SLOVAN BRATISLAVA 3:1 (1:1)
Sľubný začiatok, trpký koniec. Slovan v Konferenčnej lige nestačil ani na fínske Kuopio
27. novembra 2025 (18.45): SLOVAN BRATISLAVA – Rayo Vallecano (Špan.)
11. decembra 2025 (18.45): FK Škendija 79 (Maced.) – SLOVAN BRATISLAVA
18. decembra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – BK Häcken (Švéd.)