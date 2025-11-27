Hetrik Mbappého za 6 minút a 42 sekúnd! Rýchlejšie strelil tri góly v Lige majstrov iba Salah - VIDEO

Streliť hetrík v jednom zápase futbalovej Ligy majstrov je veľký počin. Streliť však tri góly v kratšom čase ako 10 minút je niečo výnimočné.
V celej histórii najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa to dosiaľ podarilo iba štyrom hráčom. Elitný výber strelcov doplnil v stredu útočník Realu Madrid Kylian Mbappé.
V zápase na trávniku gréckeho Olympiakosu strelil dokonca štyri góly a prakticky sám sa postaral o výsledkovú otočku z 0:1 na 3:1 a neskôr 4:3. Fenomenálny Francúz strelil tri góly v prvom polčase od 22. do 29. minúty, presne mu to trvalo 6 minút a 42 sekúnd.
Ide o druhý najrýchlejší hetrik Ligy majstrov. Ten úplne najrýchlejší predviedol Egypťan Mohamed Salah. Tri góly strelil za 6 minút a 12 sekúnd do bránky tímu Glasgow Rangers v októbri 2022.
Fantastickí spoluhráči
„Veľmi sme potrebovali toto víťazstvo po nepresvedčivých výsledkov v poslednom období. Je vždy skvelé streliť viac gólov, najmä ak premením všetky svoje šance. Mám fantastických spoluhráčov, ktorí ma nikdy neprestanú zásobovať skvelými prihrávkami,“ uviedol Kylian Mbappé.
Čo je dokonalý hetrik?
Ďalší dvaja hráči s hetrikom pod 10 minút v LM sú Francúz Bafétimbi Gomis a Angličan Mike Newell. Gomis ho dosiahol v drese Lyonu do bránky Záhrebu v decembri 2011 a Newell v drese Blackburnu do bránky Rosenborgu ešte v decembri 1995. Informuje o tom oficiálny web Európskej futbalovej únie.
„Newell je zároveň držiteľ najrýchlejšieho takzvaného dokonalého hetriku. Znamená to, že svoje tri góly dosiahol pravou nohou, ľavou nohou aj hlavou,“ napísal web UEFA.
Králi hetrikov
Kráľmi hetrikov v Lige majstrov sú Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Obaja velikáni svetového futbalu ich dosiahli po osem. Messi predviedol všetky v drese FC Barcelona a Ronaldo bol sedemkrát hetrikovo úspešný ako hráč Realu Madrid a raz v tíme Juventus Turín.
Na tretej priečke historického poradia je Robert Lewandowski so šiestimi hetrikmi a na piatej už Mbappé s piatimi. Trikrát strelil hetrik ako hráč Realu Madrid a dvakrát predtým ako súčasť tímu Paríž Saint-Germain.