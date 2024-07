Šimkovičovej ministerstvo vyjadrilo znepokojenie nad stavom umelecko-dekoračných dielní SND

Ministerstvo kultúry (MK) SR vyjadrilo znepokojenie nad stavom priestorov, do ktorých by sa mali presunúť Umelecko-dekoračné dielne (UDD) Slovenského národného divadla (SND). Do daných priestorov ich chce presunúť riaditeľ SND Matej Drlička počas rekonštrukcie tých pôvodných.

Ako uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská, rezort kultúry disponuje informáciami o tom, že tieto priestory nespĺňajú hygienické kritériá, a tiež neumožnia zamestnanectvu vykonávať prácu v dostatočnej kvalite.

Nevhodné priestory na skladovanie kostýmov

„Generálny riaditeľ spolu s riaditeľom UDD Samuelom Rihákom sa po návšteve týchto priestorov vyjadrili, že po čiastočnej rekonštrukcii budú pre vykonávanie danej práce dostačujúce. Ministerstvo kultúry v budove vykonalo audit a kontrolu priestorov, na základe ktorých konštatuje, že priestory nie sú vhodné na vykonávanie práce umeleckých krajčírov, obuvníkov, čalúnnikov, zámočníkov, stolárov a strojových technikov,“ uviedla Bačinská.

Podľa MK SR dané priestory nie sú vhodné ani na skladovanie kostýmov a kulís. Predmetná budova je v súčasnosti používaná ako sklad, rezort kultúry tvrdí, že sú v nej plesne, vysoká vlhkosť a zateká tam voda. Rovnako v týchto priestoroch nie je podľa MK SR ani dostatok svetla potrebného pre tento typ práce, a upozornilo i na to, že priestory nie sú dostatočne temperované.

Okamžitá náprava vzniknutej situácie

Drlička mal podľa rezortu kultúry na výber z viacerých priestorov. MK SR tvrdí, že zamestnanectvo dielní, ktoré najlepšie pozná podmienky potrebné pre svoju prácu, iniciovalo i stretnutie s riaditeľom SND ohľadom výberu budovy.

„Ten ich obavy ohľadom pracovných podmienok a tiež zdravotných rizík spojených s priestormi v Lamači nevzal do úvahy a napriek ich nesúhlasu rozhodol o čiastočnej rekonštrukcii a ich presune do vybranej budovy. Pracovníci UDD zároveň sami identifikovali niekoľko vhodnejších priestorov, ktoré sú pre ich prácu vyhovujúce veľkosťou aj vybavením, generálny riaditeľ však na ich podnety nereagoval,“ uviedla Bačinská. Doplnila, že MK SR má v pláne žiadať od Drličku okamžitú nápravu vzniknutej situácie.