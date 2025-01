Šimkovičovej ministerstvo radí medzi najväčšie míľniky vlaňajška úpravu štátnej hymny i novelizácie viacerých zákonov. Aké výzvy ho čakajú tento rok?

Ministerstvo kultúry (MK) SR radí medzi najväčšie míľniky minulého roka úpravu štátnej hymny i novelizácie viacerých zákonov. Ide napríklad o zákon o Fonde na podporu umenia, zákon o mediálnych službách, zákon o múzeách a galériách, ale aj zákon o Audiovizuálnom fonde, zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, a tiež zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR).

Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská. Nová úprava štátnej hymny, ktorú vytvoril hudobník a dirigent Oskar Rózsa, bola verejnosti predstavená na prelome rokov 2024 a 2025 vo verejnoprávnej STVR. Tá nahradila Rozhlas a televíziu Slovenska k 1. júlu 2024.

Významné míľniky roka 2024

Medzi ďalšími významnými míľnikmi roka 2024 Bačinská uviedla aj presun prostriedkov z projektu na boj proti dezinformáciám na rekonštrukciu strechy Slovenskej filharmónie. Vyzdvihla tiež navýšenie rozpočtu Matice slovenskej či dofinancovanie chýbajúcich mzdových nákladov pre Pamiatkový úrad SR.

„Analýzy projektov komplexnej obnovy Spišského hradu a hradu Krásna Hôrka, záchrana objektov ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny v Martine aj podpora vzniku a rozvoja kreatívnych centier STVR v Banskej Bystrici, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Nitre a Košiciach,“ vymenovala Bačinská ďalšie míľniky vlaňajška.

Rezort kultúry okrem toho vykonal audity v inštitúciách, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti. V spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR tiež skontroloval hospodárenie vo Fonde na podporu umenia, Audiovizuálnom fonde a Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Okrem toho sa v minulom roku venoval aj pasportizácii objektov, ktoré sú v správe, vlastníctve či nájme MK SR a jeho priamo riadených organizácií.

Výzvy začínajúceho roka

Medzi výzvy začínajúceho roka zaradila Bačinská prípravu Múzea národného obrodenia v Bratislave. To by malo vzniknúť namiesto pôvodne plánovaného Múzea slovenského vysťahovalectva, predmetnú zmenu na jeseň minulého roka schválila vláda.

Múzeum národného obrodenia by malo fungovať ako samostatné múzeum v rámci organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea. Na jeho vybudovanie a fungovanie by do roku 2028 mala smerovať suma 10,2 milióna eur. Na jeho ďalšie fungovanie do roku 2032 by mali ísť ďalšie štyri milióny eur.

Medzi ďalšie výzvy pre rok 2025 radí MK SR aj prípravu projektu Centra tradičnej ľudovej kultúry v spolupráci so SĽUK-om, prípravu nového celoštátneho softvéru pre knižnice či plánovanú obnovu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.

Digitalizácia hmotného kultúrneho dedičstva

Podporovať chce aj digitalizáciu hmotného kultúrneho dedičstva či prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí. Na druhom spomenutom cieli plánuje spolupracovať s kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami SR v zahraničí, ale aj zahraničnými zastupiteľskými úradmi na Slovensku. V pláne je aj príprava obnovy národných kultúrnych pamiatok patriacich štátu z eurofondov v rámci Programu Slovensko.

Medzi výzvami tohto roka uviedla Bačinská aj program Kultúra pre školy. Ide o prioritný projekt rezortu kultúry, ktorého cieľom je sprostredkovať žiactvu základných a stredných škôl kontakt s umením, múzeami, galériami či knižnicami. Na projekte by mali participovať príspevkové a rozpočtové organizácie rezortu kultúry. Žiaci by mali mať zvýhodnené vstupné, prípadne by za vstup nemali platiť vôbec.