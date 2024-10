Šimkovičovej ministerstvo chce trestať nespisovnú slovenčinu. Pravicový blok varuje pred dôsledkami (video)

Pravicový blok, ktorého súčasťou sú strana Sloboda a Solidarita (SaS), Občianski demokrati Slovenska, Maďarské fórum a Modrí – ES, kritizuje ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú a jej pravú ruku Lukáša Machalu za návrh jazykového zákona, podľa ktorého by sa za nepoužívanie spisovnej slovenčiny mohli trestať aj fyzické osoby pokutami.

Len ďalšie reštriktívne opatrenia

Tento zámer z dielne ministerstva kultúry bude podľa SaS len budiť vášne a podpichovať maďarskú menšinu.

„Šimkovičová a Machala robia všetko pre to, aby nás vrátili do temnej mečiarovskej histórie Slovenska, o 30 rokov naspäť. Namiesto toho, aby sme sa snažili približovať civilizovanej Európe a po vzore škandinávskych krajín sa snažili otvárať novým možnostiam, ako podporiť vzdelávanie napríklad v anglickom jazyku a zjednodušovali život menšinám, podporovali cestovný ruch, ale aj pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, chcú machalovci a ministerstvo kultúry priniesť len ďalšie reštriktívne opatrenia,“ povedal líder strany SaS pre kultúru René Parák.

Zákon je zároveň nevymožiteľný

Zároveň sa pýta, či má niekto teraz vyrubovať pokuty až do 2 500 eur za to, že predavač na tržnici rozpráva na svojich maďarských zákazníkov po maďarsky. Zákon je podľa neho zároveň nevymožiteľný.

„Ako sa dá prinútiť opatrovateľa v zariadení pre seniorov, aby sa rozprával so svojím zverencom spisovnou kodifikovanou slovenčinou, keď mu napríklad nerozumie. Vyslúžime si tým iba tvrdú kritiku Európskej únie, zníženie našej konkurencieschopnosti, oslabíme cestovný ruch, ktorý má mimochodom tiež na starosti Slovenská národná strana (SNS), poškodíme podnikateľov, slobodné médiá a sťažíme život mnohým občanom Slovenska,“ myslí si Parák.

Dodal, že ak by sa používanie spisovnej slovenčiny malo týkať aj predstaviteľov SNS vrátane predsedu strany Andreja Danka, pre ktorých je časovanie a skloňovanie „totálna španielska dedina“, tak by museli siahnuť hlboko do vrecka aj národniari a rovnako aj ich voličská základňa na sociálnych sieťach.

Opäť sa vracia tzv. maďarská karta

Predseda strany Maďarské fórum Zsolt Simon hovorí o tom, že sa opäť vracia tzv. maďarská karta.

„Ficova vláda brutálneho zdražovania hľadá nepriateľov. Tým nepriateľom má byť maďarská menšina v tejto krajine, lebo ten návrh zákona ide proti nám,“ vyhlásil.

Ako paralelu použil obdobie vlády Vladimíra Mečiara. Keď potreboval Mečiar prekryť svoje prešľapy, vytiahol maďarskú kartu. Aktuálny návrh Simon nevníma ako návrh Šimkovičovej či Machalu, ale predovšetkým ako návrh Ficovej vlády a figúrok v rukách Fica. Podľa neho tým vláda ide prilievať olej do ohňa a zvyšovať napätie v spoločnosti.

„To naozaj pri tom brutálnom zdražovaní a prepade životnej úrovne či kolabujúcom zdravotníctve za 14 rokov vlády Roberta Fica nemá táto vláda nič zmysluplnejšie, čomu by sa venovala?“ pýta sa Zsolt Simon.