Igor ma znova prekvapil, okomentoval Naď vtipne kandidatúru Matoviča na prezidenta (video)

O prezidentský palác sa rozhodol zabojovať aj líder hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) Igor Matovič. Správa poriadne prekvapila aj exministra obrany a predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa.

„Myslel som si, že ho už poznám. Poviem vám úprimne, stavil som sa s Ďurom Šeligom. On hovoril, že Igor bude určite kandidovať, ja som sa stavil, že určite nebude a tým pádom som prehral večeru,“ okomentoval s vtipom exminister Naď kandidatúru Matoviča na prezidenta.

Predseda Demokratov zostal poriadne prekvapený z rozhodnutia Matoviča. „Nevidím v tom iný význam reálne ako ten, že potrebuje zviditeľniť seba, a tým pádom svoju stranu možno aj smerom k eurovoľbám,“ zamýšľal sa Naď ďalej.

„Nekritizujem ho za to. Má na to právo. Splnili na to ústavné náležitosti, odovzdali podpisy. On chce hrať svoju hru. Ohlásil kandidatúru a hneď som ho už videl v dvoch veľkých rozhovoroch v médiách, kde by sa inak nedostal, takže zjavne mu to funguje,“ podčiarkol ďalej.

Exminister Naď však zároveň vyslovil aj obavu, ako môže zamiešať karty Matovičova kandidatúra v prezidentských voľbách. Pozrite si to vo videu: