Exminister Naď o situácii na Ukrajine: Putin musí dostať jasnú stopku, že toto mu neprejde (rozhovor)

V médiách sa šíri správa, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje odvolať hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného.

Škrípe to na Ukrajine medzi politickým a vojenským velením? Aj na túto tému sme sa rozprávali s bývalým ministrom obrany SR a predsedom strany Demokrati Jaroslavom Naďom, ktorý zhodnotil aj aktuálnu situáciu na ukrajinskom fronte.

Na každom šume je trošku pravdy

Ukrajinské ministerstvo obrany i prezidentská kancelária popierajú, že by Zelenskyj chcel odvolať generála Zalužného. Odvtedy však denník Financial Times publikoval článok o tom, že ukrajinský prezident predsa len niečo také zamýšľal: Vraj Zalužného vyzval, aby odstúpil a ponúkol mu aj inú funkciu, generál to ale odmietol.

„Na každom šume je trošku pravdy, zároveň je to naozaj veľmi neštandardné,“ hovorí exminister obrany Naď. „Vojna na Ukrajine je v plnom prúde a v tomto čase meniť náčelníka generálneho štábu, ktorý je navyše populárny nielen v rámci obyvateľstva ale aj medzi vojakmi v rámci ozbrojených síl je skôr prekvapivé. Myslím si, že túto vec si uvedomuje aj prezident Zelenskyj,“ doplnil ďalej.

Môže Zalužnyj ohroziť Zelenského?

Podľa slov politika pokiaľ odvolanie náčelníka generálneho štábu nebude podložené jasnými dôkazmi (napríklad o jeho korupčnom správaní či inom vážnom zlyhaní), určite to bude mať dopad či už na morálku vojakov ako aj na názory ukrajinského obyvateľstva.

„Úlohou prezidenta Zelenského je zabezpečiť zdroje pre ukrajinské ozbrojené sily. Komunikuje so spojencami, čo je aktuálne okolo 70 krajín vo svete, ktoré poskytujú zbraňové systémy, muníciu, finančnú podporu či humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Ako prezident musí komunikovať posolstvá ukrajinského ľudu smerom k zahraničiu,“ vysvetľuje Naď.

„Úloha generála Zalužného je tie zdroje, ktoré získa pomocou ľudí ako je prezident Zelenský či ukrajinský minister obrany alebo minister zahraničných vecí, racionálne využívať priamo v obrane Ukrajiny pred ruskou agresiou,“hovorí exminister obrany.

Ako hodnotí exminister Naď aktuálnu situáciu na ukrajinskom fronte si pozrite vo videu:

V rozhovore s exministrom obrany Jaroslavom Naďom sa ďalej dozviete: