Naď šokuje: Nie je pravda, že nemám rád Orbána, vadí mi na ňom len táto vec! (video)

Lídri členských štátov Európskej únie sa na mimoriadnom summite v Bruseli napokon dohodli na finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur.

Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď kritizuje, že v Bruseli je relatívne dosť postojov Viktora Orbána, ktoré podľa jeho slov vytvárajú veľkú mieru nekomfortu.

Exminister obrany však zároveň šokoval prekvapivým vyhlásením na adresu maďarského premiéra.

Maďarsko nevetovalo finančný balík

V Bruseli sa vo štvrtok uskutočnilo viacero pracovných stretnutí zameraných na dosiahnutie kompromisu o finančnej pomoci Ukrajine. Ako je známe, Maďarsko bolo dlho proti tejto dohode, nakoniec bol ale dohodnutý kontrolný mechanizmus, ktorý zaručuje racionálne použitie peňazí. Budapešť dostala záruku, že peniaze Maďarska nemôžu ísť na Ukrajinu.

„Nie je možné, aby Maďari donekonečna vydierali celú Európu. Všetky krajiny okrem Maďarska sú za to, aby to bolo schválené,“uviedol ešte pred začatím summitu pre agentúru SITA exminister obrany Naď.

„Maďarsko vydiera NATO kvôli členstvu Švédska v Severoatlantickej aliancii, vydiera kvôli Ukrajine opakovane, stále a donekonečna celú Európsku úniu a myslím si, že sa dostávajú do situácie, keď sa môže veľmi rýchlo stať, že sa lídri EÚ rozhodnú, že Maďarsko potrestajú a vôbec sa im to nebude páčiť a to si uvedomuje aj Orbán,“ hovorí Naď.

Sabotáž na maďarskú ekonomiku

Pred mimoriadnym samitom v Bruseli sa objavili znepokojivé správy, že Európska únia údajne plánuje sabotovať maďarskú ekonomiku, ak Budapešť zablokuje 50-miliardový balík pre Ukrajinu. EÚ údajne chcela zorganizovať sabotážny útok proti maďarskej mene a maďarskej ekonomike s cieľom spôsobiť Maďarsku vážne finančné škody.

Exministra Naďa sme sa v tejto súvislosti pýtali, že aj keď je o ňom známe, že nemá rád Viktora Orbána, ale nie sú už takéto kroky EÚ voči jednému z členských štátov úplne za čiarou?

„Nie je pravda, že nemám rád Orbána. Mne sa nepáči politika, ktorú realizuje voči Ukrajine. A nepáči sa mi tiež to, že zasahoval veľmi priamo do našich parlamentných volieb, o čom je milión dôkazov,“ šokoval svojou odpoveďou Naď.

Celú reakciu Naďa k tejto téme ako aj to, ako podľa jeho slov Orbán zasahoval do našich volieb si pozrite vo videu:

Ako nám Ukrajina splatí úvery?

Odsúhlasenie Nástroja pre Ukrajinu znamená poskytnutie finančnej podpory 50 miliárd eur pre Ukrajinu na roky 2024-2027 (z toho má byť 17 miliárd EUR vo forme grantov a 33 miliárd EUR vo forme úverov).

Exministra Naďa sme sa pýtali, či nepovažuje 33 miliárd eur za príliš vysokú sumu vzhľadom na to, že Ukrajine hrozí ekonomický kolaps, je teda otázne ako bude úver splácať. „Tieto otázky boli na stole aj v súvislosti s Gréckom a pamätáme si, že na Slovensku padla vláda kvôli Richardovi Sulíkovi, ktorý hovoril, že keď sa požičia Grécku ten balík peňazí – tzv. euroval, skrachuje celá Európska únia a on kvôli tomu povalil vládu Ivety Radičovej. Nakoniec sa ukázalo, že to bolo skvelé rozhodnutie, ktoré stabilizovalo situáciu v Grécku a v eurozóne a dnes má Grécko lepší stav verejných financií ako Slovenská republika,“ hovorí Naď.

„Je tam vojna, ale Ukrajina mala rast HDP. Gréci mali v tom čase pokles HDP. Ekonomika aj tým, že sú tam prvky ekonomiky vojnovej, šľape,“ doplnil Naď. Podľa jeho názoru suma finančného balíka pre Ukrajinu nie je taká enormná, že by to nevedelo medzinárodné spoločenstvo „ukočírovať“.