Šetriť musí podľa Rašiho aj štát, poslancom zrušil vreckové na zahraničné cesty – VIDEO

Poslanci začnú šetriť na zahraničných pracovných cestách. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Nové pravidlá
„V čase, keď sú slovenské rodiny nútené pristupovať ku konsolidácii svojich rozpočtov, musí rovnakú mieru zodpovednosti niesť aj parlament. Zásada je jasná. Ak majú šetriť občania, musí šetriť aj štát, počnúc jeho najvyššími predstaviteľmi,“ vyhlásil Raši. V súlade s touto zásadou sa tak podľa jeho slov začne šetriť na pracovných cestách poslancov. Na zahraničných pracovných cestách by sa malo šetriť tromi spôsobmi.
„Zavádzame nové pravidlá. Predstavujú zásadnú zmenu, keďže neboli menené od roku 2012. Je to prvý a rázny krok smerom k väčšej finančnej disciplíne ale aj osobnej zodpovednosti. Prinášame tri kľúčové opatrenia,“ povedal Raši. Prvou zmenou je zrušenie vreckového.
Zodpovednosť za neúčasť
„Poslanci už nebudú dostávať takzvané paušálne finančné prostriedky na zahraničné cesty. Len za minulý rok tento prežitok zaťažil verejné financie sumou viac ako 21-tisíc eur. Takéto výdavky v čase konsolidácie nemajú opodstatnenie,“ dodal predseda parlamentu. Ďalej sa zavedie osobná zodpovednosť za neúčasť na plánovej pracovnej ceste.
„Ak sa poslanec bez vážneho dôvodu rozhodne na cestu nenastúpiť, tak náklady na letenku a ubytovanie uhradí z vlastného platu. Verejné prostriedky nemôžu niesť dôsledky individuálnych rozhodnutí,“ uviedol Raši. Ako posledné bude definovaný účel zahraničných ciest.
Raši zdôraznil, že reprezentácia SR v zahraničí nemá byť otázkou komfortu politika, ale otázkou konkrétnych výsledkov pre krajinu, efektivity a finančnej disciplíny. „Tieto pravidlá budú platiť pre každého rovnako bez ohľadu na politickú príslušnosť,“ uzavrel predseda parlamentu.