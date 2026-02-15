Hlas-SD chce zopakovať volebný výsledok, Drucker hovorí o ambícii obstáť aj napriek poklesu preferencií

Koaličná strana Hlas-SD chce v najbližších parlamentných voľbách obhájiť výsledok z volieb v roku 2023. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister školstva Tomáš Drucker. Zároveň skonštatoval, že Hlas má vo vláde momentálne najkomplikovanejšie rezorty, napriek tomu plní všetky svoje predvolebné sľuby.
„Ja si plne uvedomujem, že padajú preferencie v zásade celej vláde v dôsledku konsolidácie,“ povedal Drucker s tým, že konsolidácia je však vecou zodpovednosti. Zároveň pripomenul komplikovanú ekonomickú situáciu v celej Európe. „Toto nie je šport, ktorý chceme robiť, ale budeme ho robiť. To je možno daňou za to,“ uviedol Drucker v súvislosti s poklesom preferencií Hlasu, ktorú naznačujú prieskumy.
Hlas však pôjde podľa Druckera do nasledujúcich volieb s „absolútnou ambíciou v nich kvalitne a dobre uspieť. Ja osobne aj s mojimi kolegami sa určite chcem pozrieť do očí každému občanovi, s ktorým sa stretneme a ustáť si to, čo robíme,“ dodal minister.