Opozícia kritizuje 40-miliónový tender na poradcov, Šutaja Eštoka žiada o jeho zrušenie aj o vysvetlenie – VIDEO

Liberáli vyzývajú ministra vnútra, aby zrušil 40-miliónový tender na poradcov. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje rozhodnutie šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) obstarať poradenské služby za 40 miliónov eur v čase konsolidácie a v čase, keď policajtom klesajú platy. SaS vyzvala ministra, aby tender okamžite zrušil a vysvetlil občanom, na čo chce desiatky miliónov eur použiť.
„Minister vnútra ide v čase šetrenia rozdeliť 40 miliónov eur súkromným poradenským firmám. Policajti sa mu búria, pretože im táto vláda znížila čisté príjmy, ale on ide míňať desiatky miliónov na poradcov. Takto podľa Hlasu vyzerá konsolidácia?“ pýta sa poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková.
Ďalšia predražená zákazka
Poslankyňa spresnila, že zverejnené podklady hovoria o 91-tisíc hodín poradenstva v oblasti strategického riadenia, 95-tisíc hodín v oblasti ľudských zdrojov a ďalších 91-tisíc hodín v oblasti IT.
„Ak to prepočítame na štyri roky trvania zmlúv, vychádza to, akoby minister zamestnal vyše 200 ľudí s platom 4 000 eur mesačne. Naozaj ministerstvo vnútra nemá vlastných odborníkov? Alebo ide o ďalšiu predraženú zákazku pre vyvolených?“ vyhlásila poslankyňa s tým, že je to absurdné.
SaS súčasne upozornila, že po medializácii prípadu rezort opakovane menil podmienky súťaže a predĺžil lehotu na predkladanie ponúk. Podľa Bajo Holečkovej to len zvyšuje podozrenie, že ide o zákazku šitú na mieru. „Celé to vyzerá ako ďalšia hlasácka slayáda, ktorú zaplatia občania zo svojich daní,“ dodala poslankyňa.
Liberáli preto vyzývajú ministra, aby tender okamžite zrušil, keďže na to stále má čas. SaS zdôraznila, že tieto peniaze môže dať ministerstvo policajtom, ktorým sľúbili vyššie platy, no tento sľub nedodržali. Ak tender minister nezruší, strana bude žiadať vysvetlenie, na čo presne potrebuje minister poradenské služby za 40 miliónov eur.
Nesprávne kroky
Poslanec za Progresívne Slovensko (PS)Jaroslav Spišiak pokladá kroky ministra vnútra v čase konsolidácie za nesprávne. Podotkol, že aj predchádzajúci ministri vnútra angažovali rôzne poradenské služby. On však s takýmto postupom naprieč svojimi funkciami v polícii nesúhlasil. O štáte to vytvára podľa neho obraz, že zlyháva.
„Občania zvolili svojich zástupcov. Z nich bol nominovaný minister vnútra, ktorý má najväčší aparát, aký môže v republike existovať na to, aby zabezpečil všetko, čo je nevyhnutné, a to bez toho, aby potreboval nejaké poradenské služby. Už vôbec nie v takej oblasti ako strategické riadenie ministerstva vnútra,“ vyhlásil Spišiak.
Aká je stratégia?
Keby sa ministrovi podarilo angažovať najlepšiu poradenskú agentúru, tak by sa ho podľa Spišiaka ako prvú otázku spýtala, čo je jeho stratégiou, inak by mu nevedela pripraviť program, keď sám minister nevie. Spišiak upozornil, že táto stratégia by mala byť napísaná v Programovom vyhlásení vlády, ale nie je.
Ak ide o poradenstvo v personálnej politike, tak najrenomovanejšia poradenská agentúra by ministrovi podľa Spišiaka povedala, že problém je v tom, že vyhodil a odstavil všetkých skúsených policajtov, všetkých skúsených štátnych úradníkov a doplnil ich novými, neskúsenými, profesionálne menej zdatnými, ale zato lojálnymi. Spišiak zdôraznil, že skúsených ľudí je treba regrutovať späť a celú personálnu politiku postaviť na ich odbornosti, vzdelaní a na ich vedomostiach o fungovaní rezortu vnútra a všetkých jeho súčastí.
Rámcová dohoda ako argument
Poslanec Ján Hargaš (PS) upozornil, že ani externé poradenstvo v IT nedáva zmysel. „Ak by ministerstvo najímalo odborníkov priamo do interného prostredia, tak by taký IT architekt vyšiel ministra približne 5 500 eur, programátor 3 600 eur, čo sú trhové ceny, za koľko sú ľudia ochotní pracovať aj v komerčných firmách. Na rozdiel od toho, keď si najme IT architekta alebo programátora ako externého konzultanta, tak za neho platíme približne 450 až 570 eur na deň. Keď si to vyrátate počtom pracovných dní, tak takýto expert nás vyjde niekde medzi 9-tisíc až 11-tisíc eur,“ upozornil Hargaš.
Prvým argumentom ministra vnútra na obhajobu tendra podľa jeho slov bude, že ide o rámcovú dohodu, ktorá sa nemusí celá vyčerpať. Hargaš však upozornil, že za vlád Smeru-SD je bežnou praxou, že sa rámcové dohody vyčerpajú vždy celé.
Platy policajtov nebudú ohrozené
Ministerstvo vnútra ubezpečilo, že výdavky na poradenské služby nijako neohrozia platy policajtov či ostatných zamestnancov rezortu. To sa totiž podľa ministerstva snažia niektorí politici podsúvať verejnosti. Ako vysvetlil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pre agentúru SITA, ide o samostatnú rozpočtovú položku, ktorá nie je súčasťou mzdových výdavkov.
„Časť týchto prostriedkov je navyše financovaná z projektových zdrojov, ako sú fondy EÚ alebo Plán obnovy,“ dodalo ministerstvo. Súčasne podotklo, že podstatou rámcovej dohody je, že sa z nej čerpá len na základe skutočných potrieb a na základe rozpočtových možností pre oblasť, pre ktorú bola uzatvorená.
„Jej skutočná hodnota vzíde z verejného obstarávania. Navyše bude uzatvorená na štyri roky, čiže jej platnosť presiahne toto volebné obdobie – bude teda k dispozícii aj ďalšej vláde, rovnako ako súčasná vláda využívala poradenské kapacity z rámcovky obstaranej predchádzajúcim vedením rezortu. Navyše predpokladaná hodnota zákazky je takmer o polovicu nižšia ako u rámcovej dohody obstaranej predchádzajúcim vedením ministerstva vnútra,“ uviedlo ministerstvo.
Predmet politikárčenia
Zvolený model podľa slov rezortu zabezpečuje kontinuitu pre potreby štátu bez ohľadu na zloženie vlády. Je preto podľa ministerstva vnútra zarážajúce, že sa stal predmetom politikárčenia.
Rezort vnútra zdôraznil, že uzatvorenie rámcovej dohody na poradenské služby je nevyhnutné pre systematickú modernizáciu a efektívne riadenie ministerstva. Cieľom je pritom zníženie technologického dlhu a zefektívnenie výdavkov formou pokročilých nástrojov plánovania kontrolingu.
„Agenda ministerstva vnútra je rozsiahla a komplexná – od riadenia Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru až po informačné systémy, krízové riadenie a výkon štátnej správy v regiónoch. Mnohé procesy či IT systémy vznikli pred viac ako desiatimi rokmi a dnes si vyžadujú zásadnú technologickú obnovu, vyššiu úroveň bezpečnosti a lepšiu interoperabilitu,“ priblížilo ministerstvo s tým, že pripravujú a riadia investície a reformy v objeme stoviek miliónov eur z európskych fondov a štátneho rozpočtu. Rozsiahle zmeny si tak podľa slov ministerstva vyžadujú špecializované odborné kapacity, napríklad v oblasti IT architektúry, projektového riadenia, procesnej optimalizácie či strategického plánovania.
„Potrebujeme ich len dočasne, počas konkrétnych fáz projektov. Budovať všetky takéto špecializované pozície trvalo interne by bolo finančne neefektívne a časovo zdĺhavé. Externé poradenstvo preto dopĺňa interné tímy a umožňuje realizovať reformy rýchlejšie, kvalitnejšie a s dôrazom na hodnotu za peniaze,“ uzavrel rezort vnútra.