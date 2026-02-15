Poslanec Dostál: SNS a Hlas robia iba ramená, ale keď príde na lámanie chleba, tak „skutek utek“ - ROZHOVOR

Slovenská národná strana (SNS) a Hlas-SD sa podľa poslanca za Ondreja Dostála (SaS) chcú kritikou konsolidačného balíčka nejakým spôsobom zviditeľniť a svojim voličom ukázať, že sa snažia urobiť niečo, čím sa dištancujú od jeho dôsledkov, ktorý majú takisto na svedomí ako strana Smer-SD. „Ja si myslím, že menší koaliční partneri Smeru robia iba ramená, ale keď príde na lámanie chleba, tak skutek utek,“ uviedol v rozhovore pre SITA.
Hry Šutaja Eštoka a Danka
Za najväčšiu krízu v koalícii označil obdobie pred rokom a spôsobili ju podľa jeho slov malé skupinky okolo vtedajších poslancov Samuela Migaľa a Rudolfa Huliaka, keď bol na dlhé týždne zablokovaný chod parlamentu.
„Koalícia sa bála zvolávať parlament, lebo nemala zabezpečenú väčšinu a tie ramená, ktoré teraz robia minister Matúš Šutaj Eštok a podpredseda parlamentu Andrej Danko, ako predsedovia Hlasu a SNS, podľa mňa nemajú potenciál rozhýbať a rozkývať celú vládnu koalíciu a z môjho pohľadu sú to iba také hry, ktoré neohrozia ďalšie fungovanie vládnej koalície,“ konštatoval Dostál s tým, že premiér a predseda Smeru Robert Fico to vie a asi tomu bude prikladať aj takú dôležitosť, ako si to zaslúži.
Konsolidácia verejných financií
V súvislosti s ozdravovaním verejných financií Dostál v Štúdiu SITA tiež skonštatoval, že vládna koalícia nevie konsolidovať. Pripomenul, že boli už schválené tri konsolidačné balíčky, ktoré podľa jeho slov vytiahli miliardy eur z vreciek daňovníkov na zvýšených daniach či odvodoch, zavedení nových daní, ako je transakčná daň, ale aj na zvýšenie poplatkov.
Dostál zastáva názor, že spôsob, akým vláda konsoliduje, vedie k útlmu ekonomiky, k znižovaniu životnej úrovne ľudí a nedokáže naštartovať ekonomiku. „Preto je ten výsledok taký, že síce sú dane zvýšené, ale nijako sa to neprejavuje na zlepšení stavu verejných financií, ten deficit je stále vysoký a krajina sa stále viac zadlžuje,“ upozornil.
Jedným dychom doplnil, že za dva a pol roka urobiť s tým nič nedokázali urobiť a teraz, keď aj ľudia cítia, že konsolidáciu robia zlým spôsobom, tak samozrejme sa snažia z toho vyviniť. „Ale aj Hlas a SNS hlasovali za všetky tie zvyšovania daní, odvodov a poplatkov, za transakčnú daň a darmo Andrej Danko robil nejaké ramena, nakoniec vždycky zrazili opätky a hlasovali za tie opatrenia, ktoré sa negatívnym spôsobom dotkli občanov,“ uviedol Dostál.
Na otázku, či by opozícia podporila návrhy, ktoré v tejto oblasti ohlasuje SNS, povedal, že záleží od toho, akým spôsobom budú formulované. „My sme hlasovali proti návrhom na zvyšovanie daní a odvodov, opakovane sme navrhovali zrušiť transakčnú daň, znižovať danie a budeme podporovať znižovanie daní, ale samozrejme, že to závisí aj od toho, aký ten konkrétny návrh bude, čo všetko ďalšie s ním bude spojené, lebo táto vládna koalícia robí to, že aj parciálne pozitívne zmeny zabalí do balíka, kde je okrem toho kopa nezmyslov a kopa negatívnych návrhov, čiže ako celok to nie je možné podporiť. Ale uvidíme, s čím prídu,“ dodal Dostál.
V rozhovore Ondrej Dostál hovoril aj o tom:
- aký význam má pre Slovensko návšteva Roberta Fica v USA
- kde sa teraz nachádza Slovensko v rámci EÚ
- ako pozerá na správu Maroša Žilinku o korupcii na Slovensku a či sa generálny prokurátor nespráva ako opozičný politik
- čo chcú urobiť so zákonmi v trestnoprávnej oblasti ak po voľbách príde terajšia opozícia k moci