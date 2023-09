Séria výbuchov na Kryme bola dielom ukrajinských síl, deokupácia polostrova má byť konečným cieľom (video)

Séria výbuchov hlásených v stredu na okupovanom polostrove Krym bola dielom ukrajinských síl. Ako referuje spravodajský web CNN, potvrdilo to ukrajinské obranné spravodajstvo.

„Môžeme potvrdiť, že to boli akcie ukrajinských bezpečnostných a obranných síl proti vojenským cieľom okupantov,“ uviedol hovorca obranného spravodajstva Andrij Jusov vo vysielaní národnej televízie.

„Plánovaná práca ukrajinských bezpečnostných a obranných síl pokračuje, samozrejme, na vojenských objektoch okupantov a útočníkov na dočasne okupovaných územiach, vrátane ukrajinského Krymu. Podrobnosti čoskoro zverejní generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl,“ dodal Jusov.

🇷🇺-occupied Crimea taking incoming 🇺🇦 strikes.

It is reported that a Russian 🇷🇺 base was hit by multiple Storm Shadow missiles 🇬🇧.

The Russians seems to really not like it when “do unto others” comes into force. pic.twitter.com/H2ysBdMUGj

