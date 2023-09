Zelenskyj chce počuť Trumpove mierové plány na ukončenie ukrajinskej vojny, vopred ho však varoval (video)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického exprezidenta Donalda Trumpa, aby sa verejne podelil o svoje mierové plány na ukončenie vojny medzi Ukrajinou a Ruskom.

Ako referuje spravodajský web CNN, vopred však Trumpa varoval, že akýkoľvek mierový plán, podľa ktorého by sa Ukrajina mala vzdať územia, bude neprijateľný.

„Teraz môže verejne zdieľať svoju myšlienku, nestrácať čas, nestratiť ľudí a povedať: ‚Môj spôsob je zastaviť vojnu, celú túto tragédiu a ruskú agresiu‘. A povedať, ako to vidí on, ako vytlačiť Rusov z našej krajiny. Inak neprezentuje globálnu myšlienku mieru. Takže ak je to o odovzdaní časti nášho územia Putinovi, tak to nie je mierový spôsob,“ povedal Zelenskyj pre CNN.

Volodymyr Zelensky urged Donald Trump to share his peace plans publicly if the former US president has a way to end the war between Ukraine and Russia but tells CNN’s @wolfblitzer that he won’t give territory to Vladimir Putin. https://t.co/tzyyN2VG38 pic.twitter.com/1X9wOOvfCq

— CNN Politics (@CNNPolitics) September 19, 2023