Neznámi ľudia poškodili dve ruské lietadlá a vrtuľník na leteckej základni, incident vyšetrujú ako sabotážnu akciu

Na Čkalovskej leteckej základni v Moskovskej oblasti v pondelok poškodili dve ruské lietadlá a vrtuľník, informuje ukrajinská vojenská rozviedka. Skupina ruského vyšetrovacieho výboru to podľa nej vyšetruje ako sabotážnu operáciu. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.

Incident podľa spravodajskej služby spôsobil vo vysokom vojenskom velení hystériu, keďže na dôsledne stráženej základni sú vládne lietadlá, stroje určené na využitie ako veliteľské stanovište zo vzduchu a prieskumné lietadlá.

Neznámi ľudia uložili výbušniny a odpálili lietadlá AN-148 a IL-20, ako aj vrtuľník MI-28H, ktorý sa aktívne zapájal do zostreľovania dronov nad Moskovskou oblasťou, tvrdí rozviedka.

Unidentified saboteurs blew up two aeroplanes and a helicopter in the #Moscow region on #18th September – #Ukrainian Defence Intelligence.

The sabotage reportedly took place at the #Chkalovsky Air Base, where government planes, „doomsday“ planes, and reconnaissance aircraft are. pic.twitter.com/Zo1aQM4XYp

— Putin’s IBS (@kardinal691) September 20, 2023