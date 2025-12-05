Pozor na podvod. Žiadne 7-eurové bankovky s podobizňou Cristiana Ronalda neexistujú

Portugalská centrálna banka vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom popiera správy o plánovanom vydaní novej pamätnej bankovky s podobizňou Cristiana Ronalda. Referuje o tom web dailysports.net.
Nedávne medializované informácie o bankovke v hodnote 7 eur, ktorá by mala byť venovaná slávnemu futbalistovi, sa ukázali ako podvod.
„Centrálna banka Portugalska sa dozvedela o falošných príspevkoch na sociálnych sieťach týkajúcich sa vydania bankovky v hodnote 7 eur na počesť futbalistu Cristiana Ronalda,“ uvádza sa v stanovisku.
Banka uviedla, že je to prvý prípad, čo sa stretla s takouto informáciou, a že nikdy nevydala, nezaviedla ani neplánuje vydanie bankoviek s podobizňou Ronalda.
Cristiano Ronaldo, ktorý má 40 rokov, je stále ikonou portugalského futbalu. Za národný tím odohral 226 zápasov a strelil 143 gólov. V roku 2016 priviedol Portugalsko k víťazstvu na majstrovstvách Európy a v rokoch 2019 a 2025 získal s národným tímom tituly v Lige národov.
