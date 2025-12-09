S kapelou sa síce nestretla, ale aspoň prišla o peniaze. Polícia vyšetruje ďalší kuriózny e-mailový podvod

Polícia v českobudějovickom kraji vyšetruje prípad ženy, ktorá sa stala obeťou podvodníkov vydávajúcich sa za manažéra a speváka populárnej juhokórejskej skupiny BTS.
Ako píše web Novinky.cz, dôverčivú fanúšičku kontaktovali cez e-mail a sociálne siete s prísľubom osobného stretnutia s kapelou a nakoniec prišla dokopy o viac ako 50-tisíc korún (asi 2 000 eur).
Mladý muž sa stal obeťou podvodu, prišiel o viac ako 46-tisíc eur
Najprv na pokyn falošného manažéra zaplatila niekoľko stoviek eur ako registračný poplatok za to, že sa stane „top fanúšičkou“ skupiny. Neskôr ju kontaktoval údajný spevák BTS, s ktorým si niekoľko týždňov dopisovala.
Po čase jej oznámil, že kapela priletela do Česka, ale údajne ju na letisku zadržala hliadka a jej členov prepustia až po zaplatení imigračnej pokuty.
„Falošný spevák žene napísal, že vyslobodenie bude stáť peniaze. Navyše tvrdil, že pre ňu stratil darček v hodnote desiatok tisíc korún. Kým fanúšičke došlo, že ide o podvod, prišla o viac než 50-tisíc,“ uviedla policajná hovorkyňa Lenka Krausová.