S kapelou sa síce nestretla, ale aspoň prišla o peniaze. Polícia vyšetruje ďalší kuriózny e-mailový podvod

Najprv na pokyn falošného manažéra zaplatila niekoľko stoviek eur ako registračný poplatok za to, že sa stane „top fanúšičkou“ skupiny.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Falošný vojak, podvod
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Polícia v českobudějovickom kraji vyšetruje prípad ženy, ktorá sa stala obeťou podvodníkov vydávajúcich sa za manažéra a speváka populárnej juhokórejskej skupiny BTS.

Ako píše web Novinky.cz, dôverčivú fanúšičku kontaktovali cez e-mail a sociálne siete s prísľubom osobného stretnutia s kapelou a nakoniec prišla dokopy o viac ako 50-tisíc korún (asi 2 000 eur).

Najprv na pokyn falošného manažéra zaplatila niekoľko stoviek eur ako registračný poplatok za to, že sa stane „top fanúšičkou“ skupiny. Neskôr ju kontaktoval údajný spevák BTS, s ktorým si niekoľko týždňov dopisovala.

Po čase jej oznámil, že kapela priletela do Česka, ale údajne ju na letisku zadržala hliadka a jej členov prepustia až po zaplatení imigračnej pokuty.

„Falošný spevák žene napísal, že vyslobodenie bude stáť peniaze. Navyše tvrdil, že pre ňu stratil darček v hodnote desiatok tisíc korún. Kým fanúšičke došlo, že ide o podvod, prišla o viac než 50-tisíc,“ uviedla policajná hovorkyňa Lenka Krausová.

Viac k osobe: BTS
Okruhy tém: Hoaxy a podvody internetový podvod Sociálne siete
