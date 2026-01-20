Nemecká ekonomika v neistote. Nové Trumpove clá by pre ňu boli „doslova jedom“, tvrdí odborník

Americký prezidentDonal Trump v reakcii na odpor proti jeho snahe získať Grónsko pohrozil dodatočnými clami až do výšky 25 percent na tovary z ôsmich krajín EÚ vrátane Nemecka.
„Pre Nemecko by boli tieto nové clá doslova jedom,“ povedal pre agentúru AFP ekonóm banky ING Carsten Brzeski. Dodal, že zvýšená neistota „jasne ohrozuje krehké oživenie, ktoré sa už začalo“.
Nemecko pod tlakom
Nemecko už dlhší čas sužujú vysoké ceny energií, klesajúci dopyt v Číne, tvrdá konkurencia zo strany ázijskej veľmoci a vlaňajšie americké clá. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny po dvoch rokoch recesie stúpol len o 0,2 percenta.
Veľké verejné výdavky na obnovu nemeckých ozbrojených síl a modernizáciu starnúcej infraštruktúry posilnili nádeje na výraznejšie oživenie ekonomiky v tomto roku. Berlín predpovedá, že HDP sa v roku 2026 zvýši o 1,3 percenta.
Rázna reakcia
Európski diplomati prisľúbili ráznu reakciu, ak Trump svoju hrozbu naplní. Niektorí experti vyjadrili nádej, že všetky strany upustia od eskalácie sporu, ktorý by poškodil všetkých zúčastnených a ohrozil americko-nemecký obchod. Nemecko už tvrdo pocítilo dopad amerických ciel. Nemecký vývoz do Spojených štátov od začiatkujanuára do konca novembra minulého roka medziročne klesol o 9,4 percenta.
Ak Trump zavedie ďalšie clá a budú platiť dlhší čas, HDP eurozóny by mohol klesnúť o 0,2 až 0,5 percenta, uviedol Andrew Kenningham z Capital Economics. Podľa neho najväčší dopad by pocítilo Nemecko.