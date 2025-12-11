Šéf NATO: Spoločný plán Európy a USA na ukončenie vojny na Ukrajine by otestoval Putina ako mierotvorcu

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte vo štvrtok vyhlásil, že ak by sa Spojené štáty a európske krajiny dohodli na spoločnom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine, bol by to test, či Rusko skutočne chce mier.
„Doteraz (ruský prezident Vladimir) Putin vystupoval ako mierotvorca len vtedy, keď mu to vyhovovalo, aby získal čas na pokračovanie vojny,“ povedal Rutte v prejave v Berlíne.
Len Trump privedie Putina k rokovaciemu stolu
Podľa neho americký prezidentDonald Trump„chce ukončiť krviprelievanie teraz“ a je „jediný, kto dokáže dostať Putina k rokovaciemu stolu“. „Takže poďme Putina preveriť. Uvidíme, či naozaj chce mier, alebo uprednostňuje pokračovanie zabíjania,“ dodal.
Trump mal s európskymi lídrami ostrú výmenu názorov, v rozhovoroch o Ukrajine padli dosť silné slová
Ukrajinskí predstavitelia v stredu oznámili, že poslali Washingtonu aktualizovaný plán na ukončenie ruskej invázie, ktorý nadväzuje na 28-bodový návrh Trumpa z minulého mesiaca. Pôvodný návrh, ktorý zahŕňal odovzdanie území, ktoré Rusko ešte neobsadilo, Kyjev a jeho európski spojenci považovali za príliš ústretový voči Moskve.
Ukrajina odovzdala Spojeným štátom upravený návrh plánu na ukončenie ruskej invázie
Ďalšie rokovania budúci týždeň
Nemecký kancelárFriedrich Merz uviedol, že ďalšie rokovania s Američanmi sú naplánované na víkend a medzinárodné stretnutie o Ukrajine „by sa mohlo uskutočniť začiatkom budúceho týždňa“.
Rutte neskôr v rámci panelovej diskusie dodal: „Myslím si, že USA a Európa sa dokážu zjednotiť v otázke Ukrajiny. Som pozitívny. Som si istý, že to dokážeme. Som si istý, že to Rusi prijmú? Neviem. Toto je test.“
Macron, Starmer, Merz a Trump hovorili spolu o Ukrajine
Čína ako záchrana pre Rusko
Šéf NATO zároveň obvinil Čínu, že je „záchrannou linkou Ruska“ vo vojne. „Čína chce zabrániť tomu, aby jej spojenec prehral na Ukrajine. Bez podpory Číny by Rusko nemohlo pokračovať vo vedení tejto vojny,“ zdôraznil. Peking tvrdí, že má neutrálny postoj, no odmieta odsúdiť Moskvu.
Rutte varoval aj pred finančnými dôsledkami prípadnej okupácie Ukrajiny Ruskom. „NATO by muselo výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť na východnom krídle a spojenci by museli oveľa rýchlejšie zvyšovať výdavky na obranu a výrobu,“ dodal.