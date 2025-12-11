Ukrajina odovzdala Spojeným štátom upravený návrh plánu na ukončenie ruskej invázie. Uviedli to v stredu pre agentúru AFP ukrajinskí predstaviteľa. Prvý americký plán, ktorý predpokladal, že sa Ukrajina vzdá časti územia, ktoré Rusko neokupovalo, považovali v Kyjeve aj jeho európski spojenci za príliš ústretový voči ruským požiadavkám.
„Podrobnosti nezverejňujeme, kým nebudeme poznať reakciu americkej strany,“ uviedol ukrajinský predstaviteľ, ktorý je s návrhom oboznámený.
V pondelok počas stretnutia v Londýne britský premiér Keir Starmer, nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron prejavili podporu ukrajinskému lídrovi, keď vyjadrili skepticizmus voči niektorým častiam najnovšieho amerického návrhu na ukončenie vojny.
„Diskutovali sme o Ukrajine dosť tvrdo,“ povedal americký prezident Donald Trump novinárom, keď sa ho opýtali na stredajší telefonát so Starmerom, Macronom a Merzom. Trump uviedol, že Európania chcú cez víkend pokračovať v rokovaniach, ale varoval, že riskujú „stratu času“.
Zelenskyj je pripravený usporiadať prezidentské voľby, Washingtonu pošte upravené návrhy na ukončenie vojny s Ruskom
„Myslím si, že sme mali menšie názorové nezhody ohľadom niektorých ľudí, a uvidíme, ako sa to nakoniec vyvinie. A povedali sme, že skôr ako pôjdeme na ďalšie stretnutie, chceme mať v niektorých veciach jasno. Chcú, aby sme cez víkend prišli na rokovanie do Európy, ale rozhodneme sa podľa toho, s čím prídu. Nechceme zbytočne plytvať časom,“ konštatoval šéf Bieleho domu.