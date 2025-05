Sebavedomie jej nikdy nechýbalo. Kanada sa neodhlásila zo švédskeho hotela, čakala, že sa tam po štvrťfinále vráti - VIDEO

Najväčší hokejový národ na svete je Kanada. Každý rok, aj keď nemá najsilnejší výber, s ňou treba rátať na zisk titulu majstra sveta. „Javorové listy“ ich už majú na svojom konte neuveriteľných 28. O jeden viac ako Rusko, respektíve Sovietsky zväz.

S hviezdami nabitým kádrom šla Kanada aj na tohtoročný svetový šampionát a nič iné ako zisk zlatých medailí sa nečakal. Opak je však pravdou. Prišiel obrovský šok.

Osudná chyba

Po základnej skupine A v Štokholme sa musela presunúť do dánskeho Herningu na štvrťfinálové stretnutie s domácim tímom. Malo ísť o jednoznačnú záležitosť, preto sa k tomu celý realizačný výber aj tak postavil – neodhlásil sa zo švédskeho hotela. Jednoducho si mysleli, že sa tam vrátia po zvyšok šampionátu, respektíve jeho záverečného víkendu, kde sa bude bojovať o medaily.

Do Dánska tak cestovali len s najnutnejšími vecami. Prezradil to asistent dánskeho trénera Andreas Lilja pre web aftonbladet.se. „Najhorším scenárom pre Kanadu totiž je, že ich porazia. To znamená, že veľkú, silnú Kanadu porazí Dánsko. Trochu to pripomína torontský syndróm. Takže je to pre nich pekelne veľký tlak. A to sa ešte ani neodhlásili z hotela v Štokholme. Považovali za samozrejmosť, že vyhrajú. Cestovali sem len s najnutnejšími potrebami,“ povedal Lilja.

Sľub pôjde do zabudnutia

Kanada sa však do Štokholmu predsa len vrátila – avšak len pre svoje veci a následne bude čakať na dlhý let domov ku sklamaným fanúšikom.

Pred MS údajne kapitán „javorových listov“ Sidney Crosby sľúbil dlhoročnému kamarátovi ešte z čias Pittsburghu Penguins Marcovi-Andremu Fleurymu niečo, čo nesplnil. Chcel mu dopriať zisku titulu majstra sveta, aby sa aj on stal členom elitného Triple Gold Clubu, kde patria hokejisti s titulmi v Stanleyho pohári, na zimných olympijských hrách a práve na MS.

Prvé dve možnosti Fleury splnené mal, no to posledné sa už nikdy nestane. Teraz mal poslednú príležitosť. Kariéru v NHL ukončil, šampionát bral ako niečo navyše. Nielen jemu, ale aj všetkým hráčom, trénerom, ale i národu tak ostali len oči pre plač. Zdolal ich hokejový trpaslík a to dvomi gólmi za 88 sekúnd tesne pred koncom tretej tretiny.

V sobotňajšom semifinále na seba narazia o 14.20 h domáci Švédi, ktorí si zmerajú sily s hokejistami Spojených štátov amerických. O štyri hodiny neskôr si zahrajú Švajčiari s Dánmi. Pôjde o odvetu, keďže v skupine B sa už stretli. Helvéti vtedy zvíťazili 5:2.