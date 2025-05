MS v hokeji v roku 2029 budú na Slovensku! V Štokholme o tom rozhodli delegáti kongresu IIHF

Čo sa vopred predpokladalo, stalo sa skutočnosťou. Slovensko bude tretíkrát v histórii hostiteľom majstrovstiev sveta v hokeji. Rozhodli o tom delegáti kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) vo švédskom Štokholme.

„Slovenská delegácia počas MS v Štokholme vo štvrtok absolvovala oficiálnu prezentáciu k organizácii majstrovstiev sveta v roku 2029. A v piatok delegáti kongresu IIHF pridelili práva na usporiadanie svetového šampionátu! Veľmi sa tešíme, že po rokoch 2011 a 2019 sa hokejové majstrovstvá sveta opäť vrátia na Slovensko,“ informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojich sociálnych sieťach.

Košice budú pripravené

V Košiciach a Bratislave sa v minulosti MS v hokeji konali už dvakrát a to v rokoch 2011 a 2019. Primátor metropoly východu Jaroslav Polaček pred mesiacom skonštatoval, že mesto má so Slovenským zväzom ľadového hokeja dobré pracovné vzťahy. Dodal, že delegátov IIHF informoval, čo sa v Košiciach od roku 2019 zmenilo, a čo by sa malo zmeniť do roku 2029.

Viac hotelov aj leteckých liniek

„Hovorili sme o tom, že ubytovacie kapacity v rámci štvor a päťhviezdičkových hotelov budú do roku 2029 zdvojnásobené,“ avizoval primátor s tým, že ide o dobrú správu nielen pre toto podujatie. Poukázal aj na zvyšujúcu sa ponuku leteckých liniek z a do Košíc. Primátor Košíc tiež dodal, že potrebné je vyriešiť napríklad aj dopravu či záchytné parkoviská. Partnerov vyzval na diskusiu i vznesenie požiadaviek.

MS v hokeji 2029 ako oslava 100. výročia

Prezident SZĽH Miroslav Šatan prezentoval slovenskú kandidatúru ešte v januári tohto roku týmito slovami: „Veríme, že naša kandidatúra reflektuje nielen dlhoročnú tradíciu a popularitu hokeja na Slovensku, ale aj skúsenosti, ktoré sme nadobudli pri organizácii úspešných šampionátov v rokoch 2011 a 2019. V roku 2029 oslávime 100 rokov organizovaného hokeja na Slovensku. Bolo by skvelou príležitosťou osláviť tento míľnik organizáciou svetového šampionátu.“