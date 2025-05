Dánsky zázrak poslal domov veľkú Kanadu. Splnený sen, husia koža a najúžasnejšia vec, vravia Dáni - VIDEO, FOTO

Dánsko v semifinále majstrovstiev sveta v hokeji, to znie podobne ako Slovensko v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale. Nie je to však výmysel, ale tá najkrajšia realita. Malá severská krajina sa vo štvrtok večer postarala o dokonalú senzáciu, keď domáce prostredie v Herningu využila na triumf nad Kanadou 2:1.

Pritom ešte v 57. minúte Kanaďania vedení kapitánom Sidneym Crosbym viedli 1:0 a mali blízko do semifinále. Potom však prišiel vyrovnávajúci gól dánskej útočnej hviezdy Nikolaja Ehlersa a 49 sekúnd pred koncom víťazný gól Nicka Olesena, spoluhráča slovenského útočníka Mateja Kašlíka z Českých Budějovíc.

Najdivokejší zápas a chýbajúce slová

Dáni postúpili do najlepšej štvorky na MS v hokeji prvýkrát v histórii, dosiaľ svietili na ich konte len dve ôsme miesta z rokov 2010 a 2016. Podobne dobrý výsledok dosiahli už len na ZOH 2022 v Pekingu, kde skončili na siedmom mieste.

„Toto bol ten najdivokejší zápas, aký som zažil dosiaľ vo svojej kariére. Aj by sme oslavovali spolu s fanúšikmi, ale nemôžeme, lebo pokračujeme v turnaji,“ cituje Ehlersa portál ORF. „Po víťaznom góle mi chýbajú slová. Šťastie nepotrebuje slová na vysvetlenie,“ doplnil Olesen.

Dánsky bulvár Ekstra Bladet nazval hokejistov Hrdinami všetkých čias a ešte napísal: „Tak nejako vyzerá nadrealita, niečo, čo presahuje každodennú skutočnosť. Je to splnený sen, husia koža a tá najúžasnejšia vec v jednom.“

Smutný Crosby

V športe to tak občas býva, že mužstvo vopred predurčené na celkový triumf, ho nezíska. Presne tak dopadla Kanada na majstrovstvách sveta v Dánsku a Švédsku s kapitánom Sidneym Crosbym a ďalšími útočnými esami Nathanom MacKinnonom, Bo Horvatom či hviezdou budúcnosti Macklinom Celebrinim. „Nebol to náš najlepší zápas. Samozrejme, som sklamaný, lebo som chcel vyhrať ďalší titul majstra sveta,“ komentoval Crosby.

Člen elitného Triple Gold Clubu, kde patria hokejisti s titulmi v Stanleyho pohári, na zimných olympijských hrách aj majstrovstvách sveta, pre oficiálny web MS 2025 ešte doplnil: „Počas turnaja sme sa zlepšovali. Aj v tomto zápase sme sa dostali do vedenia, ale nepridali druhý gól. Súper mal výhodu domáceho prostredia, bolo to pre nás náročné a nakoniec sa to zvrtlo na opačnú stranu.“