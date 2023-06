Samuel Honzek je siedmy hokejista zo Slovenska, ktorého draftovali „plamene“ (video+foto)

Samuel Honzek je siedmy hokejista zo Slovenska, ktorého draftovali „plamene“. V roku 2018 si vybrali útočníkov Miloša Romana (122.) a Martina Pospíšila (105.), rok predtým útočníka Adama Ružičku (109.), v roku 1996 útočníka Ronalda Petrovického (228.), v roku 1992 obrancu Róberta Švehlu (78.) a v roku 1983 útočníka Igora Libu (91.). Okrem Ružičku a Petrovického si za Calgary zahrali v profilige aj útočníci Marek Hrivík a Róbert Döme.

„Je to neskutočné, o tomto som sníval veľmi dlhý čas. Teraz sa mi to konečne splnilo a ja som šťastný, že som člen Calgary Flames,“ povedal Honzek o svojom draftovaní podľa klubového twitteru a poslal tiež odkaz fanúšikom: „Som naozaj hrdý na to, že si ma vybralo Calgary. Nemôžem sa dočkať toho, keď budem hrať vo vašej domácej hale a nosiť tento dres na ľade.“

„It’s a dream finally come true. Something unbelievable.“

There were a lot of emotions for Sam when he heard the #Flames call his name. pic.twitter.com/hgxvJ3KI3R

— Calgary Flames (@NHLFlames) June 29, 2023