Dvorský je piaty najvyššie draftovaný Slovák v histórii, o NHL sníval od piatich rokov (video+foto)

Dalibor Dvorský je piaty najvyššie draftovaný Slovák v histórii po Jurajovi Slafkovskom (1., Montreal Canadiens, 2022), Šimonovi Nemcovi (2., New Jersey Devils, 2022), Mariánovi Gáboríkovi (3., Minnesota Wild, 2000) a Róbertovi Petrovickom (9., Hartford Whalers, 1992).

„Bolo to úžasné, je ťažké to opísať,“ komentoval Dvorský vo videu na klubovom twitteri moment, keď bol draftovaný a pokračoval: „Som veľmi šťastný, že som súčasťou St. Louis. Mal som so zástupcami Blues stretnutia. Dúfal som, že moje meno zaznie a som rád, že ho vyslovili. V St. Louis hralo veľa Slovákov – Demitra, Handzuš, Šťastný… Som šťastný, že som ďalší. Sníval som o NHL od mojich piatich rokov, keď som začal s hokejom. Myslím si, že som celkom pripravený. V kempe urobím všetko pre to, aby som zaujal a ukázal ľuďom, ktorí mi verili, že som dobrý.“

Slovenský útočník Dalibor Dvorský si oblieka dres tímu St. Louis Blues, ktorý ho draftoval v prvom kole z 10. miesta. Nashville, 28 jún 2023. Foto: SITA/AP.

Dvorský je šiesty slovenský hokejista, ktorého si na drafte vybralo St. Louis. Pred ním to boli útočníci Tomáš Troliga (89., 2002), Ladislav Nagy (177., 1997), Andrej Podkonický (196., 1996), Michal Handzuš (101., 1995) a obranca Peter Smrek (85., 1999). Dres „bluesmanov“ si doposiaľ obliekli aspoň v jednom zápase NHL jedenásti Slováci, okrem Nagyho, Smreka a Handzuša to boli aj útočníci Pavol Demitra, Ľuboš Bartečko, Peter Šťastný, Róbert Petrovický, Peter Sejna, Vladimír Országh, obranca Jaroslav Obšut a brankár Jaroslav Halák.