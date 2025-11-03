Rybníček rokoval so Žilinkom o Trestnom zákone, zhodli sa na jednej kľúčovej veci – FOTO

Po roku sa ukázalo, že Trestný zákon je potrebné upraviť. Uviedol to prezident Únie miest Slovenska (ÚMS)Richard Rybníček po rokovaní s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom o bezpečnostnej situácii.
Ako uviedol, zhodli sa na tom, že Trestný zákon je potrebné upraviť, ak ide napríklad o krádeže. Ako Rybníček zdôraznil, opakovaná krádež sa musí stať opäť trestným činom. To, či pôjde o dve, tri či štyri krádeže, je podľa neho už otázka na právnikov. Každopádne sa podľa jeho slov aj s generálnym prokurátorom zhodli na tom, že toto sa musí do Trestného zákona vrátiť.
Zhodli sa na kľúčovej veci
Predstavitelia ÚMS sa so Žilinkom rozprávali aj o tom, že je nevyhnutné zabezpečiť vyššiu právnu silu, ak ide o verejnoprospešné práce. „To znamená, že by to nemalo byť rozhodnutie okresného úradu, na základe ktorého by mal páchateľ robiť verejnoprospešnú prácu, ale malo by to byť na základe rozhodnutia súdu a sudcu,“ spresnil Rybníček s tým, že v takomto prípade by musel páchateľ verejnoprospešnú prácu vykonať. Ak by tak neurobil, dopustil by sa trestného činu. Generálny prokurátor podľa slov Rybníčka pochopil situáciu aj požiadavky ÚMS.
„Dokonca sme sa zhodli na jednej kľúčovej veci, že na vnútornej bezpečnosti štátu sa nešetrí. Je to niečo, čo sa týka každého obyvateľa na Slovensku a nemali by sme tu operovať s tým, koľko nás stojí nejaký zlodej vo väzniciach, pretože si myslíme, že obyvatelia majú byť chránení pred ľudmi, ktorí kradnú,“ doplnil prezident ÚMS.
Žilinka bude návrh pripomienkovať
Ako ďalej informoval, Žilinka bude dávať pripomienky k návrhu novely Trestného zákona, ktorý je teraz v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Doplnil, že generálny prokurátor si našiel čas a pri osobných nákupoch komunikoval s predavačkami, ktoré potvrdili, že sa krádeže začínajú stupňovať.
„Začína to byť vážnym problémom a začína sa to týkať širšieho okruhu obyvateľov, ktorí začínajú páchať priestupky a kradnúť v obchodoch,“ doplnil Rybníček.
Štát musí zohrávať hlavnú rolu
Primátor Bratislavy Matúš Vallo doplnil, že štát sa nesmie zbavovať zodpovednosti za bezpečnosť miest. Ako zdôraznil, štát tu musí zohrávať hlavnú rolu. „Nechceme, aby tu SBSky vykonávali spravodlivosť alebo si ju ľudia brali do vlastných rúk. Je dôležité, aby si štát uvedomil, že je za to zodpovedný,“ zdôraznil Vallo.
Rovnako je názoru, že opakovaný priestupok by sa mal stať trestným činom, za ktorý sú vážnejšie postihy. Súčasne ÚMS žiada, aby sa hranica spôsobenej škody 699 eur, ktorá nepredstavuje ešte trestný čin, znížila. „Žiadame viac štátnych policajtov v našich uliciach, žiadame to, aby sa vrátili záchytky do našich miest a žiadame väčšie kompetencie pre mestské polície,“ vymenoval primátor Bratislavy.
Výzva politikom
Prezident ÚMS súčasne vyzval koaličných aj opozičných politikov, aby túto tému odpolitizovali, a aby sa naozaj zamysleli nad tým, že sa rieši konkrétna vec, ktorá sa deje.
Súčasne podotkol, že nie je hanba priznať si chybu a že aplikácia nezafungovala. Návrh novely sa dá podľa neho prijať v parlamente všetkými hlasmi. „Toto nie je o politike. To je o konkrétnom riešení, ktoré majú prijať poslanci v Národnej rade SR pre obyvateľov,“ vyhlásil Rybníček.
Žilinka vyzdvihol konštruktívny prístup
Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyzdvihol vecný a konštruktívny prístup predstaviteľov ÚMS. Ako spresnil, oboznámili ho so stavom a neúnosnou situáciou v mestách a obciach spojenou s nárastom drobných krádeží a s tým súvisiacou bezpečnostnou situáciou.
„Diskutovali sme o možnostiach riešenia problému a našich stanoviskách k návrhom Trestného zákona a zákona o priestupkoch, ktoré sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní,“ uviedol Žilinka.
Prokurátora poskytla informáciu o svojich poznatkoch a so zástupcami samospráv diskutovali o možnostiach a konkrétnych krokoch, ktoré by mali smerovať k legislatívnemu riešeniu problému. „Zhodli sme sa na potrebe okamžitého, jednoduchého a efektívneho riešenia daného stavu,“ uzavrel generálny prokurátor.