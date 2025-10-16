Rybníček už nebude kandidovať za primátora Trenčína. Je čas urobiť krok späť, priznáva

Primátor Trenčína Richard Rybníček nebude kandidovať v najbližších komunálnych voľbách. Uviedol to v statuse na sociálnej sieti, v rámci toho, že oznámil spustenie svojho podcastu.
„Myšlienku naň nosím v sebe už roky, no až teraz prišiel ten správny moment,“ napísal s tým, že jedným z dôvodov je aj to, že sa rozhodol nekandidovať v najbližších komunálnych voľbách, ktoré by sa mali konať na jeseň v roku 2026.
Politika nemá byť živnosť
Primátor tiež uviedol, že po 16 rokoch vo funkcii (primátorom Trenčína je od roku 2010 – pozn. SITA) cíti, že je čas urobiť krok späť, oddýchnuť si a dať priestor novým ľuďom.
„Politika totiž nemá byť živnosť, ale služba,“ podotkol. Rybníček napísal, že vedenie mesta pre neho vždy bolo viac než len práca, bolo to osobné poslanie.
Trenčín dnes stojí pevne na nohách
„Nadväzoval som aj na odkaz svojho otca, ktorý bol v Trenčíne známy a vážený. Pokora a úcta k mestu boli tým, čo ma po celé roky hnalo vpred. Trenčín dnes stojí pevne na nohách, má silnú komunitu a veľký potenciál. A ja som sa rozhodol podeliť sa s vami o svoje skúsenosti a pohľad na krajinu, ktorá podľa mňa potrebuje silnú a funkčnú komunálnu politiku,“ uviedol.
Dodal, že ako človek Novembra ’89 žije vo viere v slobodu, demokraciu a našu príslušnosť k civilizovanému západnému svetu. „Dnes mi záleží na tom, aby tieto hodnoty nezanikli,“ uzavrel.
Podľa informácií na webe mesta Trenčín vyštudoval Rybníček žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil a pôsobí ako súkromný podnikateľ v oblasti médií. V minulosti zastával niekoľko rokov aj post riaditeľa verejnoprávnej Slovenskej televízie, krátko šéfoval aj súkromnej TV JOJ. Je prezidentom Únie miest Slovenska.