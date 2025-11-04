Rybníček: Každý politik by mal vedieť, kedy má odísť - ROZHOVOR

Primátor Trenčína a predseda Únie miest Slovenska Richard Rybníček prednedávnom ohlásil, že nebude viac kandidovať na tento post. V rozhovore pre SITA uviedol, že to považuje za úplne normálne, lebo to nie je práca, ale služba.
„Keď do nej dávate všetku svoju energiu, srdce, ste v kontakte s ľuďmi, riešite vážne veci, komunikujete a tak ďalej, tak je logické, že pri tomto type služby, ktorá zahŕňa obrovské množstvo kompetencií, jednoducho vám dôjdu sily, vyčerpáte sa. Človek je vyčerpaný, už nedokáže dať tomu mestu to, čo by mal dať. Je úplne prirodzené, že 16 rokov je pomerne dlhá doba v takejto vysokej pozícii krajského primátora a je podľa môjho názoru úplne normálne a slušné povedať, že je to dosť dlhá doba na to, aby sme dali priestor niekomu inému,“ skonštatoval.
Europoslankyňa Beňová: Ja osobne nie som proti surogátnemu materstvu a môže sa za to aj platiť - ROZHOVOR
Vrátiť sa chce do civilného života a povolania. „Chcem si dať si odstup od politiky a od mesta, pretože ľahko vás to potom môže zvalcovať, že nebudete vedieť odtiaľ odísť a predstava, že by som mal tam zostať len preto, aby som tam dofungoval za tie peniaze, za ten plat do dôchodku, lebo však už mám akože 56 rokov a teraz ešte počkám a neviem čo. Sám na seba by som sa nemohol pozrieť do zrkadla, Po prvé, viem sa uživiť inak a po druhé, toto nie bolo moje zamestnanie, toto bola služba. A ja si myslím, že každý politik by mal vedieť, kedy má odísť,“ uviedol Rybníček.
V budúcnosti chce pôsobiť úplne mimo politiky, lebo potrebuje od nej odstup. „Prežili sme pandémiu COVID-19, to bolo nekonečne ťažké obdobie, s rôznymi chybami, ktoré sme narobili, ale zároveň bolo to nepoznané obdobie. Prežili sme začiatok vojny na Ukrajine a migráciu z Ukrajiny. Prežili sme veľa takých ťažkých chvíľ a kto tvrdí, že nie je vyčerpaný z toho, alebo že vie fungovať stále rovnako v rovnakej energii, tak klame. A ja som presvedčený o tom, že treba odísť. A chcem sa stiahnuť, chcem sa vrátiť do civilného života, chcem sa venovať. Mám 8,5 ročného syna, chcem sa venovať rodine a chcem sa venovať hlavne jemu, aby som bol blízko neho, lebo ísť do veľkej politiky znamená to isté, že nemáte skoro vôbec ani čas,“ povedal Rybníček.
Vrátiť sa chce do mediálnej sféry, kde by poskytoval konzultácie. „Mám obrovské množstvo skúsenosti z toho, čo som doteraz v živote urobil, takže viem robiť aj nejaké konzultácie, proste malú podnikateľskú činnosť. Veľmi ma zaujíma, ako mediálny svet mení umelá inteligencia, pretože to tak je, takže toto je téma, ktorá ma veľmi zaujíma ktorým by som sa chcel v tejto oblasti angažovať. Lebo to je téma, ktoré aj rozumiem, aj ma baví, aj ju sledujem. Tam by som chcel trochu podnikať a riešiť si veci, venovať sa svojmu synovi a rodine a držať si odstup od verejného života, od politiky, lebo treba dať priestor iným ľuďom, ktorí chcú a majú na to chuť,“ uviedol pre SITA Richard Rybníček.
V rozhovore hovoril aj o:
- pretrvávajúcom nedostatku financií v samospráve
- tom, že v niektorých maličkých obciach nemajú ani na vodu
- tom, že vládny činitelia a poslanci parlamentu nerozumejú problematike samosprávy
- podiele samosprávy na celkovom dlhu, ktorý je iba 1,4 percenta
- tom, že so súčasnými kompetenciami a financiami sú vyššie územné celky zbytočné
- probléme so zvyšovaním priestupkovej kriminality
- nasadení žandárov do ulíc