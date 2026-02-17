Rusi v noci zostrelili 150 ukrajinských dronov, žiadne veľké škody nehlásia

Rusko v noci z pondelka na utorok zničilo viac ako 150 ukrajinských dronov, oznámilo ruské ministerstvo obrany podľa štátnych médií.
„V noci protivzdušná obrana zničila 151 ukrajinských dronov nad ruskými regiónmi a nad Čiernym a Azovským morom,“ uviedol rezort obrany. Kyjev v posledných dňoch zintenzívňuje protiútoky v reakcii na neutíchajúce ruské údery na svoj energetický sektor.
Na anektovanom Kryme hlásil gubernátor Sevastopoľa Michail Razvožajev zostrelenie dvoch desiatok dronov počas „jedného z najdlhších útokov za posledné obdobie“. Dodal, že podľa predbežných informácií utrpelo zranenia jedno dieťa.
Dnes sa v Ženeve začínajú ďalšie diplomatické rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sprostredkúvajú Spojené štáty. Predchádzajúce dve kolá, ktoré sa konali v Abú Zabí, nepriniesli žiadny posun.
Hoci Rusko stále kontroluje približne pätinu ukrajinského územia, Kyjev v posledných dňoch zaznamenal postup. Podľa analýzy AFP založenej na údajoch Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Ukrajina minulý týždeň od stredy do nedele dobyla naspäť približne 201 štvorcových kilometrov územia. Podľa analytikov ide približne o rovnako veľké územie, ako Moskva získala za celý december.