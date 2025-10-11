Kim Čong-un ukázal svetu novú balistickú raketu, po boku mal ruských a čínskych lídrov – FOTO

Medzi vystavenými zbraňami boli strategické strely s plochou dráhou letu dlhého doletu, odpaľovacie zariadenia bezpilotných lietadiel a rakety zem-vzduch a zem-zem.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Severokórejský vodca Kim Čong-un sa telefonicky rozpráva s ruským vládcom Vladimirom Putinom. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
Severná Kórea Iné správy Iné správy z lokality Severná Kórea

Severná Kórea predviedla svoju „najvýkonnejšiu“ medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-20. Udialo sa tak v rámci vojenskej prehliadky, ktorú navštívili vysokí predstavitelia z Ruska a Číny. V sobotu o tom informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.

Podujatie, ktoré bolo oslavou 80. výročia vládnucej Kórejskej strany práce, sa konalo v čase, keď líder Kim Čong-un získal posilnenú podporu Ruska po tom, čo vyslal tisíce severokórejských vojakov bojovať po boku ruských síl na Ukrajine.

Ruskí a čínski predstavitelia po boku Kima

Na prehliadke sa podľa zverejnených fotografií zúčastnili Dmitrij Medvedev, zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady a blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina, čínsky premiér Li Čchiang a vietnamský líder To Lam, ktorí sedeli blízko Kima.

Prehliadka predstavila niektoré z najmodernejších severokórejských zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-20, ktorú KCNA označila za „najvýkonnejší jadrový strategický zbraňový systém“.

Pchjongjang zaplnili tisíce ľudí

Ulice severokórejskej metropoly zaplnili tisíce ľudí v tradičných krojoch, ktorí mávali národnými vlajkami a povzbudzovali, zatiaľ čo zbrane prechádzali hlavným ťahom mesta. Medzi vystavenými zbraňami boli strategické strely s plochou dráhou letu dlhého doletu, odpaľovacie zariadenia bezpilotných lietadiel a rakety zem-vzduch a zem-zem.

Kim vo svojom prejave vyzdvihol „neporaziteľnú“ armádu, ktorá podľa neho vždy posilňovala úsilie strany prekonať ťažkosti a priniesť svetlú budúcnosť. Zároveň ocenil bojového ducha severokórejských vojakov, ktorí sa zúčastňujú na bojoch po boku ruských síl na Ukrajine.

Viac k osobe: Dmitrij MedvedevKim Čong-unVladimir Putin
Okruhy tém: Balistická raketa rusko-severokórejské vzťahy Ruský prezident severokórejskí vojaci Zahraničie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk