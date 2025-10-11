Kim Čong-un ukázal svetu novú balistickú raketu, po boku mal ruských a čínskych lídrov – FOTO

Severná Kórea predviedla svoju „najvýkonnejšiu“ medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-20. Udialo sa tak v rámci vojenskej prehliadky, ktorú navštívili vysokí predstavitelia z Ruska a Číny. V sobotu o tom informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.
Podujatie, ktoré bolo oslavou 80. výročia vládnucej Kórejskej strany práce, sa konalo v čase, keď líder Kim Čong-un získal posilnenú podporu Ruska po tom, čo vyslal tisíce severokórejských vojakov bojovať po boku ruských síl na Ukrajine.
Ruskí a čínski predstavitelia po boku Kima
Na prehliadke sa podľa zverejnených fotografií zúčastnili Dmitrij Medvedev, zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady a blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina, čínsky premiér Li Čchiang a vietnamský líder To Lam, ktorí sedeli blízko Kima.
A large-scale military parade took place in Pyongyang to mark the 80th anniversary of the founding of North Korea’s ruling party.
The event featured a demonstration of the new Hwasong-20 intercontinental ballistic missile, which North Korea called its „most powerful nuclear… pic.twitter.com/zxOAgwuBkQ
Prehliadka predstavila niektoré z najmodernejších severokórejských zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-20, ktorú KCNA označila za „najvýkonnejší jadrový strategický zbraňový systém“.
Pchjongjang zaplnili tisíce ľudí
Ulice severokórejskej metropoly zaplnili tisíce ľudí v tradičných krojoch, ktorí mávali národnými vlajkami a povzbudzovali, zatiaľ čo zbrane prechádzali hlavným ťahom mesta. Medzi vystavenými zbraňami boli strategické strely s plochou dráhou letu dlhého doletu, odpaľovacie zariadenia bezpilotných lietadiel a rakety zem-vzduch a zem-zem.
Jadrový status Severnej Kórey je podľa režimu nezvratný, Pchjongjang odmieta akúkoľvek kontrolu MAAE
Kim vo svojom prejave vyzdvihol „neporaziteľnú“ armádu, ktorá podľa neho vždy posilňovala úsilie strany prekonať ťažkosti a priniesť svetlú budúcnosť. Zároveň ocenil bojového ducha severokórejských vojakov, ktorí sa zúčastňujú na bojoch po boku ruských síl na Ukrajine.