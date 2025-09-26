Rusko používa na fronte novú taktiku, povedal Syrskyj

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj uviedol, že Rusko zmenilo svoju taktiku na frontovej línii a teraz nasadzuje malé skupiny štyroch až šiestich vojakov, ktorých úlohou je preniknúť cez ukrajinskú obranu.
„Ich hlavnou úlohou je preniknúť čo najhlbšie na naše územie, stiahnuť sa, preskupiť a opäť postupovať – a potom útočiť na ciele v tyle s cieľom paralyzovať našu logistiku a rotácie jednotiek,“ povedal Syrskyj. Táto taktika umožňuje ruským silám postupovať s relatívne malým počtom vojakov, avšak bez toho, aby získali úplnú kontrolu nad dobytým územím. Ruským jednotkám sa v auguste podarilo prelomiť ukrajinskú obranu pri meste Dobropillia v Doneckej oblasti, ale Kyjev ich následne vytlačil späť.
Zelenskyj: Ukrajina oslobodila 160 štvorcových kilometrov v Doneckej oblasti
Syrskyj uviedol, že celková situácia na fronte dlhom 1 250 kilometrov je náročná, pričom Rusko postupuje na kľúčových úsekoch. Hlavný veliteľ tiež uviedol, že Ukrajina mení niektoré svoje techniky protivzdušnej obrany, aby čelila rastúcim ruským leteckým útokom na svoje mestá. Napríklad častejšie nasadzovanie vrtuľníkov a ľahkých lietadiel, ako aj vývoj nových prostriedkov na zachytávanie dronov.