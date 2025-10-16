Rusko by už dávno prehralo. Budanov prezradil, kto Moskve pomáha vyhnúť sa porážke

Šéf ukrajinskej spravodajskej služby poďakoval medzinárodným partnerom za ich pokračujúcu podporu Ukrajiny a varoval Európsku úniu a NATO pred zintenzívnením hybridnej vojny, ktorú vedie Rusko.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kyrylo Budanov
Generálmajor Kyrylo Budanov, šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky. Foto: Archívne, SITA/AP.
Rusko by už dávno prehralo vojnu proti Ukrajine, nebyť podpory, ktorú Moskva dostáva od svojich spojencov, predovšetkým od Severnej Kórey. Ako referuje web gazeta.ua, uviedol to šéf ukrajinského vojenského spravodajstva Kyrylo Budanov.

Ukrajinský predstaviteľ zdôraznil, že niektoré štáty nekonajú v dobrej viere a porušujú medzinárodné sankcie tým, že umožňujú, aby Rusko dostávalo zbrane, muníciu a kritické komponenty, a zároveň nebránia svojim občanom vstúpiť do radov ruskej armády.

„Niektoré krajiny sa správajú nečestne, v rozpore so sankciami, poskytujú Rusku vojenskú pomoc a prístup k základniam surovín. Navyše umožňujú svojim občanom pripojiť sa k ruským jednotkám,“ povedal Budanov.

Šéf ukrajinskej spravodajskej služby poďakoval medzinárodným partnerom za ich pokračujúcu podporu Ukrajiny a varoval Európsku úniu a Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) pred zintenzívnením hybridnej vojny, ktorú vedie Rusko.

