Neberme Rusov príliš vážne, povedal Rutte

Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že aliancia by nemala preceňovať schopnosti Ruska, Rutte sa tak snažil upokojiť obavy z hybridných aktivít Moskvy zameraných na alianciu. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Dôverujme našim ozbrojeným silám. Neberme Rusov príliš vážne,“ povedal v stredu Rutte na tlačovej konferencii po stretnutí ministrov obrany krajín NATO v Bruseli.
Rutteho vyjadrenie prišlo v čase rastúceho napätia medzi alianciou a Moskvou, ktoré podnecujú ruské narušenia vzdušného priestoru spojencov a eskalácia sabotážnych a kybernetických útokov.
Šéf nemeckej zahraničnej rozviedky varoval, že Rusko predstavuje priamu hrozbu.
Šéf NATO zdôraznil, že spojenecké krajiny sú z ekonomického hľadiska „25-krát väčšie ako Rusko“. V súvislosti s nedávnymi narušeniami vzdušného priestoru generálny tajomník poznamenal, že je ťažké určiť, či išlo o úmyselné incidenty, alebo nie.
„Sme oveľa silnejší ako Rusi, takže nemusíme zostreľovať ich lietadlá, keď vstúpia do nášho vzdušného priestoru,“ dodal.
Rutteho vyhlásenie kontrastuje s rastúcimi obavami medzi západnými predstaviteľmi, z ktorých niektorí vyzývajú na zostrelenie ruských lietadiel, ak prekročia hranice spojencov.