Budanov: V Putinovom okolí je čoraz viac ľudí nespokojných s vojnou

Kyrylo Budanov
Kyrylo Budanov. Foto: SITA/AP
Ruská spoločnosť sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine čoraz viac dostáva do polarizujúcich pozícií. Ako referuje web Espreso TV, v rozhovore pre Apostrof to povedal šéf ukrajinského vojenského spravodajstva Kyrylo Budanov.

„Niektorí sú za pokračovanie (vojny), iní sú za jej zastavenie. Počet tých, ktorí sú za jej zastavenie, sa v ostatnom období výrazne zvýšil,“ poznamenal Budanov.

Otázka, či pokračovať alebo nepokračovať vo vojne, sa údajne vo veľkom preberá predovšetkým medzi ruskými oligarchmi, pretože podľa Budanova majetok niektorých sa zväčšuje práve vďaka vedeniu nepriateľských akcií. „Kto na vojne zarába? Tí, ktorí vyrábajú zbrane, všetko, čo s vojnou súvisí, živia armádu, vyrábajú palivo a tak ďalej,“ poznamenal Budanov.

Zároveň tvrdí, že v ruských oblastiach „náchylných“ na bojové akcie, predovšetkým na severnom Kaukaze, v Čečensku a Dagestane, je v súčasnosti situácia „stabilná“ a neočakáva tam a žiadne zmeny.

„Režim je stabilný a túto situáciu udržiava. Národnooslobodzovacie hnutia existujú, ale nemajú kapacity na to, aby sa takpovediac oslobodili. Samy to nedokážu. Na to teraz nie sú pripravení,“ skonštatoval Budanov.

