Poľské špeciálne služby sa domnievajú, že na železničnej trati v Poľsku bola plánovaná rozsiahla sabotáž s cieľom spôsobiť vážne železničné nešťastie.
Minister bez portfólia a koordinátor špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak v televízii TVN24 uviedol, že podozriví boli „profesionáli v negatívnom zmysle slova“ a že akcia bola navrhnutá tak, aby spôsobila veľkú tragédiu.
Poľsko posilňuje bezpečnosť železníc po sabotážach, z ktorých viní Rusko
„Myslím si, že sa zvažoval najhorší možný scenár. Boli to v negatívnom zmysle slova profesionáli. Neboli to len agenti najatí na zapálenie skladu farieb,“ poznamenal Siemoniak.
Podľa jeho názoru sabotáž na poľskej železnici „veľmi úzko súvisí s hodnotením situácie v Rusku“.
Výbuch poškodil železničnú trať v Poľsku. Išlo o sabotáž, vyhlásil Tusk
„Rusko začalo veriť vo svoje víťazstvo, že Ukrajinu pohlcuje veľký korupčný škandál, ktorý oslabuje Zelenského, a že je potrebné zamerať sa na krajiny, ktoré Ukrajinu podporujú,“ povedal Siemoniak.
V Poľsku bola 16. novembra poškodená železničná trať vedúca k hranici s Ukrajinou. Premiér Donald Tusk označil incident za sabotáž. Poľsko po incidente uviedlo, že podozrieva dvoch Ukrajincov, ktorí prišli z Bieloruska na žiadosť Ruska a následne utiekli. Dňa 24. novembra bol v Poľsku obvinený ďalší podozrivý, ktorého vzali do väzby.