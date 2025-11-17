Výbuch poškodil železničnú trať v Poľsku. Išlo o bezprecedentný akt sabotáže, vyhlásil Tusk

„Táto trasa je mimoriadne dôležitá aj pre dodávky pomoci Ukrajine,“ uviedol poľský premiér.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
Poľský premiér Donald Tusk (druhý sprava) na mieste poškodenej železničnej trate pri obci Mika. Foto: SITA/AP
Poľský premiér Donald Tusk označil výbuch, ktorý poškodil železničnú trať smerujúcu na Ukrajinu, za „bezprecedentný akt sabotáže“. Tusk na mikroblogovacej sieti X napísal, že poškodenie, ktoré úrady zistili v nedeľu, priamo ohrozilo bezpečnosť Poľska aj jeho obyvateľov.

Výbuch nastal na železničnom spojení z Varšavy do poľského mesta Lublin, ktoré sa napája na trať vedúcu na Ukrajinu. Explózia zničila časť koľaje pri obci Mika, ktorá leží približne sto kilometrov juhovýchodne od poľskej metropoly. „Táto trasa je mimoriadne dôležitá aj pre dodávky pomoci Ukrajine,“ povedal premiér.

Podľa Tuska trať poškodili s cieľom „pravdepodobne vykolajiť vlak“. K incidentu napokon nedošlo, keďže rušňovodič upozornil špecializované zložky na „odchýlky v železničnej infraštruktúre“ a vlak zastavil. Pri incidente sa nikto nezranil.

Polícia a špeciálne služby okamžite začali vyšetrovanie. „Páchateľov dolapíme, nech už ich sponzoruje ktokoľvek,“ vyhlásil poľský premiér. Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine Poľsko tvrdí, že sa stalo terčom pokusov o sabotáž, údajne organizovaných Ruskom.

