Poľský premiér Donald Tusk označil výbuch, ktorý poškodil železničnú trať smerujúcu na Ukrajinu, za „bezprecedentný akt sabotáže“. Tusk na mikroblogovacej sieti X napísal, že poškodenie, ktoré úrady zistili v nedeľu, priamo ohrozilo bezpečnosť Poľska aj jeho obyvateľov.
Výbuch nastal na železničnom spojení z Varšavy do poľského mesta Lublin, ktoré sa napája na trať vedúcu na Ukrajinu. Explózia zničila časť koľaje pri obci Mika, ktorá leží približne sto kilometrov juhovýchodne od poľskej metropoly. „Táto trasa je mimoriadne dôležitá aj pre dodávky pomoci Ukrajine,“ povedal premiér.
Podľa Tuska trať poškodili s cieľom „pravdepodobne vykolajiť vlak“. K incidentu napokon nedošlo, keďže rušňovodič upozornil špecializované zložky na „odchýlky v železničnej infraštruktúre“ a vlak zastavil. Pri incidente sa nikto nezranil.
Partizáni v ruskej republike Baškirsko pri Urale zničili logistické zariadenia
Polícia a špeciálne služby okamžite začali vyšetrovanie. „Páchateľov dolapíme, nech už ich sponzoruje ktokoľvek,“ vyhlásil poľský premiér. Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine Poľsko tvrdí, že sa stalo terčom pokusov o sabotáž, údajne organizovaných Ruskom.