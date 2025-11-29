Poľsko posilňuje bezpečnosť železníc po sabotážach, z ktorých viní Rusko

Poľsko začiatkom tohto mesiaca spustilo Operáciu Horizont s cieľom posilniť bezpečnosť železničnej dopravy a ochrániť kritickú infraštruktúru po sérii sabotáží, z ktorých Varšava viní Moskvu. Poľsko sa stalo kľúčovým tranzitným uzlom pre západnú vojenskú a humanitárnu pomoc smerujúcu na Ukrajinu. Začiatkom novembra poľský premiér Donald Tusk obvinil Rusko zo „štátneho terorizmu“ po dvoch incidentoch sabotáže na železnici.
Prvý incident podľa neho spočíval v tom, že na trať niekto položil oceľovú prekážku, „pravdepodobne určenú na vykolajenie vlaku“. V druhom prípade išlo o odpálenie výbušniny v okamihu, keď po trati prechádzal nákladný vlak s pomocou pre Ukrajinu.
Výbuch poškodil železničnú trať v Poľsku. Išlo o sabotáž, vyhlásil Tusk
Varšava nasadila až 10-tisíc vojakov z viacerých jednotiek vrátane špeciálnych síl, kybernetickej obrany a územnej obrany, aby dohliadali na železničné trate.
Podľa hovorcu železničnej bezpečnostnej služby sa v rámci Operácie Horizont budú využívať pokročilé drony a terénne vozidlá vybavené termovíziou a nočným videním na monitorovanie prípadných hrozieb.