Rozdelenie RTVS považujú liberáli za dymovú clonu a skok do stredoveku, poškodí sa tak aj jeho verejnoprávny charakter (video)

Rozdelenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na rozhlas a televíziu je pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) neprijateľné. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol podpredseda strany a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling. Dodal, že to považujú za skok do minulosti, a s nominantmi na Ministerstve kultúry SR to podľa Gröhlinga bude rovno skok do stredoveku.

Trendom je skôr spájanie, než rozdeľovanie

Vláda podľa podpredsedu liberálov ešte nepriniesla jeden reálny argument pre prospešnosť rozdelenia verejnoprávneho telerozhlasu. SaS podľa neho hodnotí spojenie verejnoprávnej televízie a rozhlasu v minulosti ako kladný krok, ktorý priniesol okrem iného i úsporu prostriedkov, približne 30 miliónov eur. Gröhling tiež poukázal, že i v zahraničí je trendom skôr spájanie, než rozdeľovanie.

„Toto konanie však bude mať ďalekosiahlejšie dôsledky a bude znamenať aj ovládnutie verejnoprávnosti politickou mocou. Mocou Roberta Fica,“ tvrdí Gröhling.

Tímlíder SaS pre kultúru René Parák doplnil, že celý proces rozdelenia RTVS by trval roky, čo by viedlo k zastaveniu dlhodobého plánovania. Zároveň by to podľa Paráka bolo i mrhanie prostriedkami a časom a ľudskými silami, a dodal, že namiesto potrebných investícií by sa pri rozhodení plytvalo prostriedkami na manažérske a byrokratické procesy.

Čistá dymová clona

Zdôraznil, že dosiaľ nepoznáme ani cenu takéhoto opatrenia, no je presvedčený, že by to viedlo k zvýšeniu ročných nákladov. Parák zhrnul najväčšie problémy rozdelenia do premárneného času na rozdelenie a financií potrebných na samotný proces, ale aj navýšenie kapacít odborných zamestnancov, prostriedky na duplicitných zamestnancov, či rozdelenie regionálnych štúdií a odliv zamestnaných. Spomenul i chýbajúce priestorové kapacity, ďalšie zbytočné prenájmy, ale aj likvidáciu vybudovanej značky RTVS.

„Toto nie je žiadna snaha o zlepšenie kvality týchto médií, ani objektivity spravodajstva. Je to čistá dymová clona, ktorou sa snažia zakryť, tí, ktorí sa snažia o rozdelenie RTVS, to že chcú ovládnuť a poškodiť objektívnosť informovania verejnosti, a takisto v podstate verejnoprávny charakter tejto inštitúcie,“ tvrdí Parák.