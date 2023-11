Matovičov incident má dohru. Pellegrini vydal pokyn na zmenu smernice, ktorý sa týka fungovania médií v parlamente

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) vo štvrtok ráno vydal pokyn na zmenu smernice, ktorý sa týka fungovania médií v parlamente.

Pellegrini tak smernicu doplnil o ustanovenie, ktoré hovorí, že do momentu, kým predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš neprisľúbi, že poslanci jeho klubu sa do budúcna zdržia akýchkoľvek útokov na iných poslancov, ktorí budú poskytovať rozhovor či vystupovať v živom vstupe, budú sa môcť rozhovory a živé vstupy robiť len v parlamentnej knižnici.

Matovičov incident s Mažgútom

Ako ďalej Pellegrini oznámil v pléne parlamentu, pred knižnicou bude zároveň stáť strážnik NR SR. Pellegrini zmeny vykonal na základe stredajšieho incidentu, keď predseda hnutia Slovensko Igor Matovič ešte pred začiatkom živého vystúpenia začal verbálne útočiť na poslanca Jána Mažgúta (Smer-SD), ktorý mal v živom vstupe RTVS vystúpiť.

„Bude to vytvárať značný diskomfort pre médiá, aby sa všetci vedeli zladiť a vtesnať sa do tejto knižnice. Za to je však zodpovedný Šipoš a poslanecký klub Slovensko. Akonáhle ma predseda poslaneckého klubu Slovensko v zmysle mojej stredajšej požiadavky príde uistiť, že incident podobný tomu, aký sa udial v stred sa viac nevyskytne, okamžite bude toto opatrenie zrušené,“ informoval v stredu Pellegrini.

Šipoš nijako nereagoval

Predseda poslaneckého klubu Šipoš sa nachádzal v pléne, no na slová predsedu parlamentu nereagoval.

„Nie je to z mojej strany nič osobné. Ak by sa takto správal poslanec zo strany Hlas-SD, PS alebo SaS, konal by som rovnako,“ povedal.

V pléne s procedurálnym návrhom v stredu vystúpil poslanec Matovič, ktorý Pellegrininu odkázal, že by si nemal vytvárať nové pravidlá. Predseda parlamentu dal vypnúť Matovičovi mikrofón, keďže jeho návrh nebol procedurálny.