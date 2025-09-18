Rodinný dom pri Lubline zničila poľská raketa F-16 a nie úlomky ruského dronu

Oficiálne potvrdenie tejto informácie zatiaľ stále chýba.
Muž prechádza okolo poškodeného domu v obci Wyryki-Wola neďaleko Lublinu v Poľsku vo štvrtok 11. septembra 2025 po tom, čo ruské drony narušili poľský vzdušný priestor počas útoku na Ukrajinu. Foto: SITA/AP
Dom v poľskej obci Wyryki-Wola neďaleko Lublinu zničila poľská raketa a nie úlomky zostreleného ruského dronu, ako sa pôvodne predpokladalo. Referuje o tom web Wirtualna Poľska a odvolaním sa na neoficiálne informácie denníka Rzeczpospolita. Oficiálne potvrdenie tejto informácie zatiaľ stále chýba.

Uvedený denník informoval, že na dom dopadla raketa z poľského lietadla F-16, ktoré bolo použité na zostrelenie jedného z dronov. Noviny sa odvolali na zdroj „v najdôležitejších štruktúrach štátnej bezpečnosti“.

„Bola to raketa vzduch-vzduch AIM-120 AMRAAM z našej stíhačky F-16, u ktorej počas letu došlo k poruche navádzacieho systému a nedošlo k jej odpáleniu,“ povedal zdroj denníka, ktorý dodal, že raketa nevybuchla, pretože boli aktivované bezpečnostné zariadenia rozbušky.

Tomasz Wesołowski, majiteľ poškodeného domu, tiež čaká na oficiálne správy o tejto záležitosti. Spolu s manželkou unikli smrti len preto, že po stredajšom rannom prebudení opustili svoju spálňu v podkroví a zišli dole schodmi do kuchyne. Už boli na prízemí, keď niečo narazilo do strechy ich domu. Momentálne sú nútení bývať v náhradnom bývaní, ktoré im poskytla obec.

