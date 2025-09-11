Poľsko minimálne do decembra obmedzuje civilnú leteckú dopravu na východe krajiny

Poľsko vo štvrtok oznámilo obmedzenie civilnej leteckej dopravy vo východnej časti krajiny. Udialo sa tak deň po tom, čo zostrelilo niekoľko ruských dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor.
Letecká doprava pozdĺž hraníc Poľska s Bieloruskom a Ukrajinou bude do 9. decembra uzavretá pre civilné lety, s výnimkou niekoľkých výnimočných prípadov, uviedla agentúra PAZP, ktorá riadi leteckú prevádzku. Toto opatrenie má zabezpečiť národnú bezpečnosť.
Poľské úrady uviedli, že vzdušný priestor krajiny bol v stredu narušený dovedna 19-krát, pričom najmenej tri drony boli zostrelené, keď Poľsko a spojenci z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vyslali do vzduchu stíhačky.
Poľský prezident Karol Nawrocki označil incident za „bezprecedentný“ útok na Poľsko, NATO a Európsku úniu a vyhlásil, že išlo o „test mechanizmu reakcie NATO a našej pripravenosti reagovať“.
Poľsko vo štvrtok zvolalo mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, aby prerokovalo narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. Nawrocki tiež informoval, že sa telefonicky spojil s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v rámci konzultácií so spojencami a zdôraznil jednotu v reakcii na incident.
NATO odsúdilo „nezodpovedné správanie“ Moskvy a vyzdvihlo úspešnú reakciu svojich protivzdušných systémov. Čína, ktorá nikdy neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu, vyzvala na riešenie sporu dialógom.
Poľsko je významným podporovateľom Ukrajiny, hostí viac ako milión ukrajinských utečencov a je kľúčovým tranzitným bodom pre západnú humanitárnu a vojenskú pomoc.