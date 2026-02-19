Rivalky, konkurentky či súperky? Všetko ide bokom. Pozrite si krásne fotografie Vlhovej v objatí so Shiffrinovou - FOTO

Skôr ako o výsledok, šlo o Liptáčkin bezpečný návrat a o pocit súťaženia medzi najlepšími lyžiarkami sveta.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli prvého kola slalomu na zimnej olympiáde, v ktorom na líderku Mikaelu Shiffrinovú stratila 2,86 s. Cortina d'Ampezzo, 18. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

Alpské lyžovanie má za sebou všetky disciplíny na zimných olympijských hrách v Taliansku. Celá kapitola sa uzavrela ženským slalomom v stredu 18. februára.

Triumfovala suverénna Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá získala prvé zlato od ZOH 2018. Vyzeralo to, že si na krk nezavesí žiaden cenný kov ako pred štyrmi rokmi v Pekingu, no jej milovaná disciplína jej priniesla najväčšiu radosť.

Fotogaléria k článku:

Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
11 fotografií v galérii
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina

Veľké emócie

Okrem nej sa na štart postavila aj Slovenka Petra Vlhová, ktorá po vyše dvoch rokoch absolvovala obidve kolá nejakých pretekov. Kombináciu s Katarínou Šrobovou predtým nedokončila.

Po delenom 29. mieste z 1. kola si výrazne polepšila na celkovú 20. priečku. Skôr ako o výsledok, šlo o jej bezpečný návrat a o pocit súťaženia medzi najlepšími lyžiarkami sveta.

„Prežívam veľké emócie. Som šťastná, že som tu,“ povedala Liptáčka pre STVR v priamom prenose. To bolo jej cieľom – postupne sa vrátiť.

Fotogaléria k článku:

Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
17 fotografií v galérii
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina

Vrúcne objatie

Ako poznamenala bývalá lyžiarka Jana Wolnerová (rod. Gantnerová) pre agentúru SITA: „Človek si od toho odvykne a to je potom cítiť. Nesúťažila dva roky. Ale verím, že bude pokračovať. Stále ju to baví, aj to spomínala. Tentoraz to nebolo nejaké hviezdne umiestnenie v porovnaní s predošlými výsledkami.“

Po súťaži v slalome zdieľala Vlhová spolu so Shiffrinovou krásne fotografie. Obe sú vo vrúcnom objatí, usmievajú sa na seba a zrejme si aj niečo pekné povedali.

Idú z toho priam až zimomriavky, ako rivalky na svahu dokážu spolu vychádzať aj mimo súťaženia a mať medzi sebou pekný, prajný vzťah.

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Nordic Combined
Milan Cortina Olympics Nordic Combined
Milan Cortina Olympics Nordic Combined
7 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Nordic Combined

Fotogaléria k článku:

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
APTOPIX Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Snowboard
81 fotografií v galérii
Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.
