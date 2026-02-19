Rivalky, konkurentky či súperky? Všetko ide bokom. Pozrite si krásne fotografie Vlhovej v objatí so Shiffrinovou - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slováci na olympiáde (program a výsledky - štvrtok 19. február): Jagerčíková, Cully a Šiarnik - FOTO
Alpské lyžovanie má za sebou všetky disciplíny na zimných olympijských hrách v Taliansku. Celá kapitola sa uzavrela ženským slalomom v stredu 18. februára.
Triumfovala suverénna Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá získala prvé zlato od ZOH 2018. Vyzeralo to, že si na krk nezavesí žiaden cenný kov ako pred štyrmi rokmi v Pekingu, no jej milovaná disciplína jej priniesla najväčšiu radosť.
Vlhová sa vrátila, druhým kolom si polepšila na konečné 20 miesto. Wolnerová pre SITA: Človek si od toho odvykne a to je potom cítiť - FOTO
Veľké emócie
Okrem nej sa na štart postavila aj Slovenka Petra Vlhová, ktorá po vyše dvoch rokoch absolvovala obidve kolá nejakých pretekov. Kombináciu s Katarínou Šrobovou predtým nedokončila.
Vlhová si v druhom kole slalomu polepšila o deväť miest, Shiffrinová išla ako z inej planéty a má zlato - FOTO
Po delenom 29. mieste z 1. kola si výrazne polepšila na celkovú 20. priečku. Skôr ako o výsledok, šlo o jej bezpečný návrat a o pocit súťaženia medzi najlepšími lyžiarkami sveta.
„Prežívam veľké emócie. Som šťastná, že som tu,“ povedala Liptáčka pre STVR v priamom prenose. To bolo jej cieľom – postupne sa vrátiť.
Vrúcne objatie
Ako poznamenala bývalá lyžiarka Jana Wolnerová (rod. Gantnerová) pre agentúru SITA: „Človek si od toho odvykne a to je potom cítiť. Nesúťažila dva roky. Ale verím, že bude pokračovať. Stále ju to baví, aj to spomínala. Tentoraz to nebolo nejaké hviezdne umiestnenie v porovnaní s predošlými výsledkami.“
Po súťaži v slalome zdieľala Vlhová spolu so Shiffrinovou krásne fotografie. Obe sú vo vrúcnom objatí, usmievajú sa na seba a zrejme si aj niečo pekné povedali.
Idú z toho priam až zimomriavky, ako rivalky na svahu dokážu spolu vychádzať aj mimo súťaženia a mať medzi sebou pekný, prajný vzťah.