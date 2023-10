Renovácia Kúrie Zuzana v Markušovciach sa po roku blíži ku koncu, cena stavebných prác sa však navýšila (foto)

Renovácia historickej budovy pri kaštieli v Markušovciach (okr. Spišská Nová Ves), známej ako Kúria Zuzana, sa po takmer roku prác blíži postupne ku koncu.

Podľa riaditeľky Múzea Spiša Zuzany Krempaskej sa však cena stavebných prác na národnej kultúrnej pamiatke navýšila. Z pôvodných 2,2 milióna eur vzrástli po podpísaní dodatkov so zhotoviteľom na 3,1 milióna eur. Informovala o tom dnes spolu s pracovníkmi múzea počas tlačovej konferencie po kontrolnom dni.

Vďaka navýšeniu pôvodného grantu na projekt na takmer 1,5 milióna eur sa múzeu podarí v kúrii zrealizovať aj novú etnografickú expozíciu v podkroví.

Budova bola zdevastovaná

Hospodárska budova, ktorú v roku 1745 nechal vybudovať František Máriássy, už bola veľmi zdevastovaná. Pôvodne bola určená pre ubytovanie služobníctva a v prízemných priestoroch boli ustajnené kone, ktoré zapriahali ku kočom.

Pred súčasnou obnovou slúžilo jej poschodie ako depozitárny priestor a na prízemí fungoval predaj vstupeniek a propagačného materiálu múzea. Do rúk zhotoviteľa odovzdali budovu vlani v novembri.

Nevhodné obdobie na renováciu

„Odvtedy stavba pokračuje, no keďže je to historická budova, národná kultúrna pamiatka, odkrývajú sa vždy nové skutočnosti, teda nie je to ľahká stavba,“ zhodnotila riaditeľka múzea.

Poukázala pri tom aj na obdobie, v akom sa renovácia uskutočňuje, ktoré poznačil koniec pandémie, veľká inflácia, vojna na Ukrajina či zmena cien energií. „Neviem si predstaviť ťažšiu a nepriaznivejšiu situáciu pre takúto rekonštrukciu,“ komentovala.

Bez podpory by sa stala ruinou

Na projekt s názvom Kúria Zuzana – Zážitok v múzeu získalo múzeum financie z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancovaný a dofinancovaný bol Košickým samosprávnym krajom. Nebyť takejto finančnej podpore by sa podľa Krempaskej zo stavby stala ruina.

„Práce pokračujú naďalej, dokončuje sa hrubá stavba a práce v exteriéri, pracuje sa na zveľaďovaní interiérov, finalizuje sa oprava podláh a omietok, drevená šindľová strecha je takmer dokončená,“ doplnila projektová manažérka múzea Zuzana Pavlisová.

Ukončenie prác v januári

Ukončenie stavebných prác by malo byť v januári, záver celkového projektu je viazaný na koniec apríla 2024. Vynovené priestory budú po obnove slúžiť ako polyfunkčný kultúrny objekt, vzniknú v ňom moderné interaktívne expozície, remeselné dielne i zázemie pre návštevníkov.

Nové expozície spoja témy ako je život šľachtickej rodiny Máriássyovcov na Spiši, históriu spracovania dreva a nábytkárskeho priemyslu na Spiši i prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry na Spiši vrátane menšín. Projekt tiež zahŕňa viaceré takzvané mäkké aktivity.