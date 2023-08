Peter Petras: Rainerovu chatu som nechcel ponechať osudu (rozhovor)

Najstaršia horská chata vo Vysokých Tatrách oslavuje 160 rokov. Turisti ju nájdu na Starolesnianskej poľane, nachádza sa približne 20 minút od Hrebienka.

Desaťročia chátrala, kým sa do jej obnovy nepustil horský nosič Peter Petras (77). Aj po 25 rokoch je naďalej jej stálou súčasťou, hoci ju ako chatár vedie jeho syn Peter Petras mladší.

Malinká chata dnes ponúka okrem občerstvenia aj malú expozíciu histórie horských nosičov, horolezeckého náradia i starých lyží. Každoročne v zime zdobia jej okolie i sochy zo snehu vrátane betlehemu, ktoré vytvára Petras starší.

Rainerova chata si v tomto roku pripomína 160. výročie svojho postavenia, čo viete teda povedať o jej histórii, ako vôbec vznikla idea postaviť ju?

Chatu dal postaviť Ján Juraj Rainer (1800-1872), ktorý prišiel do Smokovca ako nájomca a prenajal si tam pár zrubových domov. Podľa mňa bol štartérom turistického ruchu v Tatrách. Postavil ďalších päť nových zrubových domov, respektíve kúpil ich v Gánovciach a Kvetnici pri Poprade, rozobral ich a nechal previezť do Smokovca.

Vytvoril základňu pre turistov, mal asi 240 reštauračných miest a okolo 300 miest na ubytovanie. To bol prvý predpoklad toho, aby ľudia začali chodiť do Tatier. Bolo však pre nich potrebné pripraviť aj nejakú možnosť vyžitia.

Najprv preto pri prameni Smokovskej kyselky postavil kade, v ktorých sa ľudia mohli v studenej, no minerálnej vode kúpať. Ďalej začať stavať chodníky smerom na Hrebienok a k Studenovodským vodopádom. A aby sa ľudia mali kam skryť pred nepohodou, dal v roku 1863 postaviť aj túto chatu.

Keď som v roku 1963 uvidel túto budovu, vôbec som nevedel, že to bola niekedy chata, Rainerova útulňa.

To už bolo obdobie, keď ľudia zrejme začali viac objavovať Tatry?

Bolo to zároveň obdobie, keď sa začala rozvíjať vodcovská služba. Horskí vodcovia z Novej i Starej Lesnej, Kežmarku i okolitých dedín, ktorí poznali Tatry, začali vodiť svojich klientov do dolín aj na niektoré štíty. Začalo sa to pomaly rozbiehať. Vznikali postupne turistické spolky, ktoré napomáhali rozvoju.