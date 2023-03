Remišová: Musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby Fico so Smerom 1 a 2 znovu nezačali rabovačku štátu (rozhovor)

Musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby Robert Fico so Smerom 1 a 2 znovu nezačali rabovačku štátu a nezničili všetky reformy, ktoré sa nám podarilo za tri roky rozbehnúť. Aj to v rozhovore pre agentúra SITA povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a tiež predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Zhodnotila aj septembrový termín predčasných volieb. Priblížila, na čo sa bude sústrediť jej strana najbližších sedem mesiacov do volieb a čo budú nosné témy programu. „Platy podľa nej stúpajú, inflácia klesá a už je vidieť na konci ťažkých kríz svetlo a nádej,“ uviedla.

Môžete prosím zhodnotiť schválený termín predčasných volieb 30. september? Je pre Vás vyhovujúci, prípadne by ste prijali i jednej skorší termín?

Rešpektujem vôľu poslancov parlamentu, ktorí schválili septembrový termín volieb ústavnou väčšinou. Zároveň považujem za veľké zlyhanie niektorých pravicových politikov a strán, že sa do dejín zapisujú buď neustálymi hádkami, alebo neschopnosťou normálne a konštruktívne spravovať krajinu.

Vláda Mikuláša Dzurindu skončila predčasne, keď ju v roku 2006 povalilo KDH, vláda Radičovej skončila po roku a pol, keď ju povalil Sulík kvôli nejakému vymyslenému dôvodu, ktorý si dnes nepamätá 99 percent ľudí. A Hegerovu vládu opäť povalil Sulík kvôli nezvládnutému osobnému konfliktu s Igorom Matovičom. Práve kvôli takýmto politikom sme tu mali Ficov osemročný masaker právneho štátu, ktorý skončil vraždou novinára. V strane Za ľudí sme sa nikdy nevenovali osobným hádkam, pretože sa riadime heslom, že politici majú tvrdo robiť pre ľudí a nie sa zaoberať sami sebou.

Teraz musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby Fico so Smerom 1 a 2 znovu nezačali rabovačku štátu a nezničili všetky reformy, ktoré sa nám podarilo za tri roky rozbehnúť.

Už neplatí, že z každého milióna sa ukradne 30 percent, ani sa nedávajú dotácie na betónové plochy ako za vlády Smeru.

Na čo sa bude sústrediť strana najbližších osem mesiacov do volieb?

Budeme pokračovať v začatej práci. Za tri roky vlády Slovensko prešlo ťažkými krízami – celosvetová pandémia, globálna inflácia, vojna. Ani jednu z kríz sme nemohli zvrátiť. No som hrdá na to, čo sme napriek krízam a ťažkým časom dokázali.

– Zachránili sme vďaka eurofondom tisícky pracovných miest. Ľudia majú prácu, nezamestnanosť sa nám podarilo udržať na takej úrovni, ako pred pandémiou. Keď naposledy riešil krízu Robert Fico, tak pridal 150-tisíc nových nezamestnaných a hospodáril s dvojnásobným deficitom, ako mala naša vláda minulý rok.

– Rodinu sme povýšili na prvé miesto. Kvôli tomu sme v politike, aby sme rodiny na Slovensku chránili a podporovali. Za vlád Smeru pracujúci rodičia s dvoma deťmi na základnej škole dostali necelých 100 eur. Dnes dostanú 400 eur, časť sú rodinné prídavky a časť je daňový bonus. Pretože pracujúci rodičia si zaslúžia nižšie dane. Vytvárajú hodnoty, vychovávajú deti a štát to musí oceniť. Falošní sociálni demokrati ako Fico a Pellegrini nemajú právo hovoriť o chudobe a o hladujúcich deťoch, pretože nič pre rodiny nespravili, keď boli 12 rokov vo vláde. Podpora rodiny sa mimoriadne zlepšila až za našej vlády. Vytvorili sme 10 000 nových miest v škôlkach vďaka eurofondom, obnovili viac ako 600 škôl na celom Slovensku, vybavili viac ako 1000 tried novými učebňami a laboratóriami. A pracujeme ďalej, pretože každé dieťa si zaslúži šancu na dobré vzdelanie, či žije v Snine, Žiline alebo v Bratislave. Úcta k rodine – to sú naše národné hodnoty, na ktorých chceme stavať aj naďalej.

Postavili sme pevné základy fungujúceho štátu v boji s korupciou.

– Znižujeme byrokraciu, ktorá dusila podnikateľov a občanov a zlepšujeme fungovanie štátu. Odštartovala som veľkú antibyrokratickú revolúciu. Podarilo sa nám zrušiť 21 výpisov, čo v praxi znamená štyri milióny zrušených potvrdení ročne, čím sme ušetrili 40 miliónov eur každý jeden rok a ľuďom šetríme čas a energiu. Pretože štát má byť štíhly a efektívny, nie umárať človeka zbytočnými nariadeniami, spletitou byrokraciou a nevľúdnymi úradmi. Takisto sme začali digitalizovať životné situácie a držíme v tom krok s Estónskom a krajinami, ktoré sú lídrami v digitalizácii. Rodičia po narodení dieťatka nemusia obiehať 20 úradov a nosiť tam potvrdenia, štát si vymení údaje a rodičia dostanú automaticky na účet príspevok pri narodení dieťaťa a rodný list domov. Reforma eurofondov, lepšia ochrana našej nádhernej prírody, pomoc najmenej rozvinutým regiónom cez transparentné schémy podpory. Takto má slúžiť štát ľuďom.

– Ale čo je najdôležitejšie, postavili sme pevné základy fungujúceho štátu v boji s korupciou. Vo vnímaní korupcie sme sa radikálne zlepšili, máme historicky najlepší výsledok za posledných 10 rokov a poskočili sme o 11 priečok. Už neplatí, že z každého milióna sa ukradne 30 percent , ani sa nedávajú dotácie na betónové plochy ako za vlády Smeru. A to je dôležité. Nedá sa inovovať, investovať, ak z každej investície sa polovica stratí niekde v krabiciach od šampanského alebo v tučnej obálke. Do volieb pracujeme ďalej. Platy stúpajú, inflácia klesá a už je vidieť na konci ťažkých kríz svetlo a nádej.

Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

Akým spôsobom plánujete viesť kampaň a na akú cieľovú skupinu voličov ju budete cieliť?

Budeme ľuďom hovoriť pravdu, nebudeme ich klamať, ani sľubovať to, čo sa nedá splniť, napríklad dávky a ďalšie príplatky k príplatkom. Pretože to Slovensko nezachráni.

Ľudia potrebujú dobrú a dôstojne platenú prácu, bezpečnosť, spravodlivosť, dobré vzdelanie. Čo im môžeme sľúbiť je, že zreformujeme daňový systém, aby tí, čo poctivo pracujú mali nižšie dane a lepšie platy. Aby živnostníci a firmy, ktoré vytvárajú hodnoty a zamestnávajú ľudí mali lepšie podmienky. Budeme pokračovať v ochrane rodiny, v ochrane komunity a každého jednotlivca. Budeme budovať sociálnu súdržnosť spôsobom politiky, ktorá nie je rozdeľujúca, nerozoštváva jednotlivé skupiny obyvateľov.

Cieľovou skupinou sú všetci ľudia, ktorí chcú, aby politika bola o slušnosti, pravde, odvahe a poctivosti. Ak chcú ľudia počuť pekné, ale prázdne reči, nech počúvajú Smer a Hlas. Ak chcú výsledky a tvrdú prácu, nech volia nás. Pretože tak to robíme v strane Za ľudí už štyri roky a z nášho programu sme splnili viac ako 450 sľubov.

Čo budú nosné témy, s ktorými chcete osloviť voličov a na akých pilieroch budete stavať program?

Treba pokračovať v začatých reformách, Kľúčovou témou je pre pokračovať v očiste spravodlivosti a posilňovaní právneho štátu.

Pred pár dňami sme čítali v médiách, ako sudcovi zrazu pribudlo na účet 700-tisíc eur a nevie vysvetliť odkiaľ. Toto musí skončiť, treba prijať zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Alebo súdne konania aj napriek súdnej mape trvajú nekonečne dlho, verejné obstarávanie máme stále oproti iným krajinám mimoriadne komplikované a zdĺhavé.

Treba dokončiť decentralizáciu, nemôže sa všetko rozhodovať v Bratislave a urobiť poriadok v kompetenciách samosprávy. Treba zaviesť spravodlivosť do daňového systému. Stále príliš veľa zdaňujeme prácu a málo luxus. Nemôže predsa platiť to, že boháči v luxusných vilách platia rovnaké dane z nehnuteľností na meter štvorcový ako ľudia v paneláku v Petržalke. Lepšie podmienky pre zamestnávateľov, ktorí dávajú ľuďom prácu, investície do vzdelania a inovácii, čo prinesie lepšie platy, aby ľudia neboli odkázaní na dávky, ale za svoju prácu boli riadne a dôstojne zaplatení.

Reforma prokuratúry je ďalšia dôležitá vec, na ktorú poslanci v tomto volebnom období nenašli odvahu a nechali jedného muža na generálnej prokuratúre zneužívať paragraf 363 na pomoc všetkých gaunerom. Na tieto zmeny treba vytrvalosť, nekompromisnosť a hlavne nebyť vydierateľným. Ako môže nejaká strana reformovať prokuratúru a justíciu, keď má vo svojich radoch obvinených poslancov, ako napríklad Peter Žiga, ktorí sa každý deň modlia, aby sa paragraf 363 ušiel aj im? My to urobíme a reformu už máme pripravená.

Zvlášť ma mrzí úbohé sebavedomie slovenských novinárov, ktorí v médiách šíria blbú náladu a porazenecky sa snažia ľuďom nahovoriť, že bez Pellegriniho a jeho krabíc od šampanského to slovenskej politike nepôjde.

S ktorými stranami (alebo konkrétnymi politikmi) vylučujete predvolebnú a povolebnú spoluprácu?

Ja si neviem predstaviť spoluprácu s politikmi, ktorí roky rabovali našu krajinu a len na jednom IT tendri dokázali obrať Slovensko o desiatky miliónov eur, alebo bez hanby brať agrodotácie na betónové plochy. A neviem si predstaviť spoluprácu s extrémistami, ktorí rozoštvávajú našu krajinu a šíria bludy. Slovensko si to nezaslúži.

A zvlášť ma mrzí úbohé sebavedomie slovenských novinárov, ktorí v médiách šíria blbú náladu a porazenecky sa snažia ľuďom nahovoriť, že bez Pellegriniho a jeho krabíc od šampanského to slovenskej politike nepôjde. Milujem Slovensko a preto sa odmietam vzdať.

Kedy padne rozhodnutie, či pôjdete do volieb ako samostatná strana alebo v nejakej forme spolupráce s inými stranami? Aké alternatívy sú pre Vás v hre? Išli by ste do volieb aj na kandidátke inej strany? V koalícii? Ak áno, s ktorým politickým subjektom?

Momentálne sa sústredíme na prípravu programu, budeme posilňovať náš tím, predstavíme nové tváre. O ďalšom postupe rozhodnú orgány strany.

Viem si predstaviť spoluprácu s každým, kto nekradne peniaze ľudí, kto neklame občanov a kto má správne nastavený kompas – to znamená, že Slovensko nepredá za misu šošovice ruskému medveďovi.

Budete mať v blízkom období snem strany? Ak áno, kedy a s akými témami?

Snem máme na základe stanov spravidla každé dva roky, naposledy sme ho mali pred rokom pred komunálnymi voľbami. Pripravujeme odpočet toho, čo sme dokázali za tri roky, splnili sme z nášho programu viac ako 450 bodov.

Do volieb budeme stavať silný tím odborníkov a angažovaných ľudí, ktorí majú radi Slovensko a chcú ho zlepšovať. Máme skvelých odborníkov na školstvo, vedu, výskum a inovácie, na ekonomiku, regionálny rozvoj či životné prostredie. Začiatkom marca predstavíme ďalších mladých ľudí, ktorí sa pridávajú k nám.

S ktorými politickými subjektmi rokujete o možnej spolupráci v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami? Viete si predstaviť spoluprácu napríklad s Modrou koalíciou, KDH či potenciálnym politickým subjektom Eduarda Hegera? Máte v pláne i v budúcnosti spolupracovať s hnutiami OĽaNO alebo Sme rodina?

Viem si predstaviť spoluprácu s každým, kto nekradne peniaze ľudí, kto neklame občanov a kto má správne nastavený kompas – to znamená, že Slovensko nepredá za misu šošovice ruskému medveďovi. O týchto prienikoch sa rozprávam s premiérom Hegerom, ako aj s lídrami hodnotovo blízkych strán.

Foto: SITA/Branislav Bibel.

Predstavíte do volieb verejnosti aj nejaké nové mená, ktoré budú na kandidátke strany? Môžete už dnes nejaké prezradiť?

Áno, predstavíme ich už v blízkej dobe. Pracujeme na tom, aby sme do volieb postavili čo najsilnejší tím. Už dnes máme šťastie na tím kvalitných ľudí, ktorý nehľadajú v politike svoj vlastný prospech a obohatenie, ale záleží im na tom, aby Slovensko bola moderná a úspešná krajina. S týmito ľuďmi počítame aj do budúcnosti, ide o expertov na ekonomiku ale aj jednotlivé rezorty. Všetko predstavíme voličom v priebehu predvolebnej kampane.

Čím sa odlišujete od iných strán, čo ponúkate iné alebo navyše ako ostatné strany?

Zodpovednou politikou a žiadnymi kauzami. V strane Za ľudí nemáme kauzy, ani tiene z minulosti, nezašpinili sme sa zbabelými kompromismi, ako jediná strana v parlamente sme nevolili Maroša Žilinku za generálneho prokurátora a vždy sme presadzovali nekompromisnú protikorupčnú politiku. Nemáme podivných sponzorov, ktorí nevedno odkiaľ škrabkajú peniaze. Oproti hitparáde populizmu vždy presadzujeme zodpovednú politiku a veríme v poriadok a systém. To je ponuka strany Za ľudí.