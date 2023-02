Danko vidí SNS v parlamente a chce, aby Slovensko išlo cestou Poľska alebo Maďarska (rozhovor)

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko je presvedčený, že jeho strana nebude chýbať po najbližších voľbách v parlamente. Ako ďalej uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, pre vytvorenie opozičného bloku bude presviedčať Roberta Fica, Petra Pellegriniho i predsedov menších strán. Ďalej sa dočítate, čo si myslí o návrate Mikuláša Dzurindu do vrcholovej politiky a ako hodnotí Borisa Kollára vo funkcii predsedu parlamentu.

Ako hodnotíte termín 30. septembra v súvislosti s predčasnými voľbami?

Vďaka Bohu už máme nejaký termín. Je tu však šanca na júnový termín a mali by sme oňho bojovať. Všetko je v rukách prezidentky Zuzany Čaputovej. Ak nevymenuje úradnícku vládu, bude zodpovedná za rabovanie štátneho rozpočtu. Čo schôdza, to miliardy na úkor štátneho rozpočtu. Za chvíľu môže byť problém aj s platmi v štátnej správe či s dôchodkami. Ľudia by mali apelovať na prezidentku, aby sme mali júnový termín.

Na sociálnej sieti ste vyzvali hlavu štátu, aby vymenovala úradnícku vládu a umožnila tak predčasné voľby v júni. Podľa aktuálneho prieskumu agentúry AKO by SNS vo februári nezískala potrebných päť percent hlasov. Do júna ostávajú štyri mesiace. Myslíte si, že sa SNS podarí získať dostatočný počet voličov?

Ja si nemyslím, ja to viem. Vidím ľudí, ktorí používajú rekreačné poukazy, tých je 1 100 000. Slovenská národná strana (SNS) má podľa prieskumov štyri percentá, čo predstavuje 100-tisíc ľudí. Chýba nám 25-tisíc voličov, teda 2 percentá z tých, čo používajú rekreačné poukazy. Tí nám hlasy určite dajú. Učitelia vedia, ako sme im o 40 percent zdvihli plat a taktiež 200-tisíc dôchodcov, ktorí v roku 2020 dostali o 500 eur viac minimálneho dôchodku. Títo ľudia vedia, že SNS im pomohla a pokiaľ chcú, aby politici riešili problémy ľudí a nie žabomyšie vojny, tak nás budú voliť. Ja som však presvedčený, že SNS v parlamente bude.

Akým spôsobom sa budete snažiť zvýšiť vaše šance a presvedčiť tak voličov, aby SNS volili?

Robíme všetko preto, aby vznikol opozičný blok. Presviedčam Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD), aby sa konečne prestali hádať a začala sa konštruktívna opozičná politika. Keby sa SNS, Hlas-SD a Smer-SD spojili, mohli by sme mať ústavnú väčšinu a urobiť zásadné zmeny v štáte. Ak Pellegrini bude ignorovať Fica a ten bude útočiť na predsedu Hlasu-SD, tak opozičná politika bude rozbitá a Slovensko po predčasných voľbách nečakajú lepšie časy. Ľudia budú opäť vidieť rozpoltených politikov, ktorí miesto toho, aby potlačili svoje egá sa budú hádať. Keď SNS vidí tieto hádky, tak sa snaží aspoň oslovovať menšie politické strany, aby sa k nám pridali.